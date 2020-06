Jorge Wated: ‘Gravar los décimos del afiliado podría ser la vía’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Jorge Wated reemplazó a Paúl Granda en la Presidencia del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Su nombramiento fue oficializado el 4 de mayo del 2020 con el Decreto Ejecutivo 1031. Este Diario dialogó con él, al cumplirse más de un mes en el cargo.

¿En qué quedó el acuerdo por la seguridad social que impulsó su antecesor?



La pandemia lo frenó un poco. Pero hay avances y esperamos que se pueda concluir, pero cambios estructurales también se pueden hacer sin una reforma legal y con decisiones del Consejo Directivo.



¿Qué se puede avanzar en estos 10 meses de gestión?

​

Romper con la corrupción, cambios estructurales para la estabilidad de los fondos de salud y pensiones, mejorar las atenciones y las llamadas a través del 140, selección independiente de gerentes de hospitales, cobrarle al Estado.



¿Qué cambios?

​

Son importantes y polémicos. Buscar el financiamiento para cubrir el decimotercero y cuarto de los jubilados, el costo de las atenciones médicas de los menores de edad, financiar las enfermedades catastróficas y aumentar la rentabilidad de las inversiones del Biess. Estos cambios son importantes y polémicos, pero es lo que recomienda el estudio actuarial, no es algo que yo digo. Nosotros creemos que tenemos que seguir esas recomendaciones porque si no el futuro del IESS será un futuro de corto plazo. Hay que considerar que los beneficios se aprobaron en el pasado sin el respectivo financiamiento, pese a lo que establece la Ley.



¿Cuándo se resolverá cómo se financiarán los décimos de los jubilados?

​

Existe una sentencia de la Corte que nos dispone a hallar la solución y el plazo se acaba.



La Corte dispuso que los afiliados cubran ese beneficio. ¿Subirá el aporte o se gravarán los décimos?

​

Más nos vamos a ir por gravar los décimos. Esa pudiera ser la vía. Actualmente, cuando nos pagan los décimos no nos descuentan el pago al Seguro, pese a que al jubilarse perciben este beneficio. Actualmente se aporta mensualmente un porcentaje para pensiones y eso es lo que se descontaría. Eso lo que estamos decidiendo, vamos a conocer los estudios y tomaremos una decisión final en el Consejo la siguiente semana.



¿Cómo se financiarán las atenciones de los hijos menores de 18?

​

Un estudio específico determinará la prima. Luego tendrá que ser difundido y, entonces, se tomaría la decisión. Esto hay que hablar con trabajadores y empleadores, porque ambos aportan al sistema. Esto tiene que venir atado a un esquema de optimización de los Fondos de Salud, porque si usted tiene un fondo donde se roban la plata cómo aspiro yo a cobrar más dinero.



¿Cuándo se conocerá ese estudio específico?

​

El estudio se comenzó a hacer hace dos meses. Esperamos que en 30 días esté listo.



Los ingresos del IESS se han reducido y el Estado no paga su deuda ¿cómo enfrentará esa realidad?

​

Unas 240 000 personas fueron desafiliadas hasta mayo. Mientras tanto, tenemos un incremento de más de 7 000 jubilados a quienes hay que pagarles las pensiones. Entonces, tenemos una caída de ingresos y, por otro lado, un aumento de gastos. Para el Fondo de Pensiones ya estamos analizando medidas. La decisión que debe tomar el IESS para financiar los décimos de los jubilados aumentará los ingresos permanentes. Si hay más dinero se puede generar ahorros para pagar a los jubilados.



¿Cuánto le debe el Estado y cómo se va a cobrar?

​

Hay varios montos pendientes. Uno es por saldos no pagados por pensiones entre el 2012 y el 2019 que suma unos USD 700 millones. Otro es el no pago regular del 40% de pensiones que estaba realizando y que no ha pagado desde septiembre por unos USD 800 millones. Además, hay deudas por atenciones de salud, riesgos de trabajo, seguro del desempleo. Son varias deudas y todas ellas suman unos USD 6 000 millones. Esos valores se están cuadrando con el Ministerio de Finanzas para cobrar. Muchas deudas vienen desde antes de la dolarización como la de salud.



El Gobierno ha dicho que entregará un activo para ponerse al día, ¿cuál?

​

Bienvenido cualquier activo que tenga mayor rentabilidad que la que genera el portafolio del Biess, pero siempre tiene que venir con un componente de liquidez porque, caso contrario, se afecta al Fondo de Pensiones y llegará un momento en que no se pueda pagar. También puede ser un fideicomiso de algún negocio del Estado e incluso se ha hablado del OCP. Son alternativas, aún no se ha definido.



Pero el OCP está concesionado a privados.

​

Sí, pero si no me equivoco el derecho acaba en un año o dos.



Usted mencionó que se tiene que mejorar la rentabilidad del Biess. ¿Cómo?



Se está intentando titularizar la cartera de hipotecarios y quirografaria. Canjear unos bonos del Estado por unos papeles que sean negociables y nos permita traer liquidez.



Vinicio Troncoso dejó la gerencia del Biess denunciando injerencias del Directorio que preside usted y que se evitó depurar el talento humano en el Biess, ¿qué responde?

​

Eso es un cuento. Injerencia no hay ninguna. Un mes estuve compartiendo con él en el Directorio y me informaba o solicitaba a sacar gente y yo dije que bueno, entonces injerencia no hubo.



¿Cómo enfrentará las graves denuncias de corrupción?

Metiéndonos a revisar todo: contratos, compras, convenios de pago. Todo lo que esté mal enviaremos a la Contraloría o, de forma directa, a Fiscalía. No vamos a permitir que se haga negocio de la salud.