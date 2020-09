Peligroso delincuente italiano fue detenido después de su séptima fuga

LEA TAMBIÉN

El delincuente italiano Giuseppe Mastini, de 60 años, apodado 'Johnny el Gitano, fue arrestado el martes 15 de septiembre del 2020 por la mañana en Cerdeña después de haberse fugado por séptima vez a principios de septiembre, anunció la policía.

“El detenido fugado fue encontrado en una casa de campo cerca de Sassari”, en el noroeste de Cerdeña (isla del Mediterráneo al oeste de Italia) , donde se encontraba en compañía de un herrero, precisó la policía.



Condenado a cadena perpetua y encarcelado en una prisión de alta seguridad de la isla desde julio de 2017, no había regresado a su celda después de una salida el 5 de septiembre, pese a que iba ser elegible para un régimen de semilibertad en febrero próximo.



“Uno se escapa siempre por amor”, dijo a la policía Mastini, citado por el sitio internet del diario Il Corriere della Sera.



Su compañera no estaba con él en el momento de su detención.



Se había emitido una orden de búsqueda en todo el país para encontrar al prisionero, que se había teñido el pelo de rubio platino.



En respuesta a esta enésima evasión, un sindicato italiano de policías reclamó un cambio de las reglas de salida, pidiendo la supresión de los permisos para los criminales que ya han intentado evadirse.



Oriundo de la provincia de Bérgamo (norte), Giuseppe Mastini se había instalado con su familia de feriantes gitanos en Roma en los años setenta, antes de cometer su primer asesinato a la edad de once años, según la agencia ANSA.



Su primera fuga fue en 1987, cuando no regresó a la prisión.



Durante su huida de dos años, cometió numerosos delitos, entre ellos robos, la toma como rehén de una joven y el homicidio de un oficial de policía.

También fue citado en la investigación sobre el asesinato del cineasta Pier Paolo Pasolini en 1975.