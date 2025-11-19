John Pólit, hijo de Carlos Pólit, fue sentenciado en EE.UU. por el caso Odebrecht; esta es la condena

John Pólit, hijo de Carlos Pólit, fue sentenciado este miércoles 19 de noviembre de 2025 en Estados Unidos (EE.UU.) por el delito de lavado de activos, en el caso Odebrecht; la condena impuesta por la Corte Federal del Distrito Sur de Florida contempla prisión y multa.

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La condena que recibió John Pólit en EE.UU.

La jueza del Distrito Sur de Florida, Kathleen M. Williams, dictó sentencia contra John Pólit, hijo del excontralor Carlos Pólit, este miércoles.

John Pólit se declaró culpable del delito de conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y transacciones con propiedades derivadas de la actividad criminal, días atrás.

Acuerdo de cooperación

Su decisión implica un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses, firmado el 7 de noviembre de 2024.

Los documentos judiciales indican que John Pólit admitió su participación en dos esquemas de corrupción relacionados con los casos Odebrecht y Seguros Sucre.

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En el primero, lavó 4,1 millones de dólares en sobornos que su padre recibió como contralor, para lo cual utilizó empresas ficticias y cuentas en Panamá.

En el segundo, facilitó el lavado de 510 000 dólares provenientes de un empresario ecuatoriano que buscaba mantener contratos de reaseguro.

El acuerdo de cooperación firmado entre Pólit y la Fiscalía de EE. UU. incluye la entrega de propiedades relacionadas con los delitos confesados, con un valor estimado de 16,51 millones de dólares.

La sentencia y la multa contra John Pólit

John Pólit fue sentenciado a 40 meses de reclusión, el tribunal impuso tres años de libertad supervisada al finalizar la condena en prisión, según el portal Primicias.

Además, deberá pagar una multa especial de 100 dólares y cumplir rigurosamente con las condiciones detalladas en la sección F del informe de investigación previo a la sentencia (PSI, por sus siglas en inglés), documento que aún no se ha hecho público.

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John Pólit no fue detenido de inmediato tras la audiencia y permanecerá en libertad bajo fianza.

La corte ordenó que se entregue voluntariamente el 7 de enero de 2026, en la instalación carcelaria asignada o ante el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, en Miami, indicó Primicias.

Ecuador, una absolución previa y posibles implicaciones futuras

En Ecuador, John Pólit enfrentó un juicio por cohecho vinculado al caso Odebrecht, que culminó con una sentencia inicial de tres años de prisión.

Sin embargo, en 2020, la Corte Nacional de Justicia anuló dicha sentencia y lo declaró inocente en casación. Este fallo no puede revertirse, salvo que la Fiscalía presente un recurso de revisión sustentado en nuevas pruebas.

La diferencia entre los cargos en ambos países complica cualquier vínculo procesal directo entre los casos. No obstante, las autoridades ecuatorianas podrían solicitar asistencia penal internacional si surgen evidencias adicionales que impliquen a Pólit en otros delitos.

Enlace externo: Caso Odebrecht

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