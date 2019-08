John Barsa: ‘Queremos ayudar al desarrollo del Ecuador’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a John Barsa, administrador adjunto de la Usaid para Asuntos de América Latina y el Caribe.

Han sido cinco años desde que se fue la Usaid. Las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos han mejorado con el actual Gobierno. ¿Pero, en qué radica la diferencia de la Usaid de antes y la de ahora?



Hay un par de cosas. Nos estamos enfocando en el futuro. No vamos a perder mucho tiempo en diagnósticos. Pero hay que tomar en cuenta que en el mundo y en Ecuador, las tecnologías y el desarrollo no son los mismos de lo que fueron hace cinco años en términos de cómo trabajamos con el sector privado o cómo avanzan la tecnología. Lo que hicimos el viernes con el Gobierno fue comenzar con una consulta y un diálogo entre varias partes. Por un lado, está la Usaid y el Gobierno de EE.UU. Por el otro lado está el Gobierno ecuatoriano, a través de los diferentes ministerios. Hablamos de temas posibles y programas diferentes en los que podremos trabajar juntos.



¿Son en los mismos ámbitos del período anterior de la cooperación?



No lo sé y realmente no importa. Lo que hacemos es tomar en cuenta y reflejar las necesidades actuales de Ecuador. Lo que pasó el viernes es que firmamos un acuerdo de entendimiento, que es el inicio de un diálogo formal en términos de qué clase de actividades podremos realizar en el país. Ahora vamos con todo el equipo de regreso a Washington. La Usaid tiene múltiples oficinas en donde trabajaremos en los detalles, como cuáles son los próximos pasos que vamos a dar, cuál va a ser nuestra presencia en Ecuador y qué vamos a hacer en el país en términos de cooperación. ¿Va a ser lo mismo que hace cinco años? Pues el mundo no es el mismo ahora que el que había hace cinco años. Pero lo que sí queremos es reflejar las necesidades que tiene Ecuador en este momento.



¿Y cuáles son las necesidades de Ecuador?



Escuchamos una variedad de temas, como los de la sociedad civil, medioambiente, corrupción, desarrollo económico, educación e innovación, seguridad social y protección de los migrantes, entre otros.



Usted dijo que es una nueva era de las relaciones de Ecuador con la Usaid. ¿En qué consiste esta nueva etapa de relaciones?



Yo estoy con la Usaid. En términos de relaciones bilaterales entre el Gobierno de EE.UU y el de Ecuador es mejor que lo conteste el Embajador. Pero lo cierto es que el mejoramiento de las relaciones entre nuestros países sin duda hizo que la Usaid sea bienvenida en el país comparado con el período anterior. Queremos aprovechar esta oportunidad para ayudar al desarrollo de los ecuatorianos.



El Gobierno de EE.UU. debe consultar al Congreso los términos de la cooperación, ¿en qué consisten estas consultas sobre todo cuando la Cámara de Representantes mantiene una oposición contra el gobierno de Donald Trump?



Esta es una relación normal entre las funciones Ejecutiva y Legislativa. El Congreso tiene un rol de vigilancia sobre cómo funciona el Ejecutivo. Además, el Congreso provee el dinero. Al fin del día, los fondos que el Ejecutivo dispone provienen del Legislativo.



Además del diálogo con el Gobierno, ¿cuáles han sido las demandas de la sociedad civil y del sector productivo?



He estado en el país menos de 24 horas. Me reuní con algunas organizaciones humanitarias, pero no he podido conversar con demasiados representantes del empresariado, pero sin el sector privado no hay desarrollo. La pregunta es qué podemos hacer con ellos. Y tenemos un ejemplo: hace tiempo, Usaid ayudó a una pequeña empresa a arrancar. Fue un éxito con nuestra asistencia porque no solo se convirtió en una gran marca en el país sino en el mundo. Esta compañía es Pacari. Esa es una de nuestras historias exitosas. Lo que queremos es hacer más Pacaris en el país. Al trabajar con el Gobierno, podemos convertirnos en un catalizador para que los emprendedores reciban el capital y el entrenamiento necesarios.



¿Cuáles son los pasos a seguir de la Usaid en esta nueva etapa de relación?



Nuestro equipo en Washington va a trabajar sobre los detalles de las necesidades. Es posible que al inicio del próximo año nos reunamos en Washington para formalizar la cooperación. Queremos tener una oficina pequeña en Ecuador con ciudadanos estadounidenses y ecuatorianos.



No es un buen tiempo para la Usaid bajo la administración Trump. La prensa señala que hay una reducción del 40% del presupuesto.



No puedo hablar de términos de presupuestos. Sin embargo, la discusión ahora es ir adelante con los planes que tenemos con Ecuador.



Venezuela es un problema. ¿Qué espera Usaid?



La crisis venezolana no tiene precedentes en la región. Es una crisis compartida y la solución debe ser conjunta. Sabemos las necesidades y buscamos cómo podemos colaborar con ayuda humanitaria para que los países receptores puedan enfrentar este reto.



Quién es



John Barsa es un cubanoamericano, nombrado el año pasado por el presidente Donald Trump para el trabajo regional de la Usaid.

El abogado integró la reserva del Ejército de Estados Unidos por casi una década y fue miembro del grupo de fuerzas especiales 11 y el batallón de asuntos civiles 450.



Punto de vista

Ecuador y Estados Unidos inician una nueva era de relaciones con el regreso de la oficina de cooperación.