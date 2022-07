Jiménez: Focalización de subsidios necesitará un análisis profundo

Ministro de Gobierno estima que el análisis de la focalización de subsidios tomará tiempo y no se tendrá una definición en esta semana. Foto: Twitter del Ministerio de Gobierno.

Karina Sotalín (I)

Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, hizo este 14 de julio de 2022 una evaluación del primer día de trabajo de las dos primeras mesas temáticas con el movimiento indígena. El análisis de la focalización del subsidio al precio de combustibles continuará el viernes 15 de julio, pero el funcionario cree que hasta ese día no se llegará a un acuerdo.

“Yo no creo que este viernes salgamos con focalización. Este viernes avanzaremos, se lo discutirá, es algo que vamos a tener que trabajar. Esa mesa es un mundo aparte porque tiene que ver con aspectos que son particularmente importantes. Tendremos que hacer una excepción con esa mesa número 1 y tomarnos los días que sean necesarios”, sostuvo Jiménez en una entrevista en Visionarias.

El tema requiere que se tomen decisiones adecuadas, pero las otras mesas seguirán avanzando, indicó el funcionario al justificar que el Gobierno lidia con problemas de hace 90 años, agravados por “malas decisiones” de anteriores administraciones.

“Sabemos que 90 días tal vez no sean suficientes, pero es algo. Al país le vamos a dar soluciones en estos 90 días. No puedo decir que a todos los problemas porque tampoco se puede agotar las cosas de un momento a otro, pero sí a los problemas más importantes del país”, destacó el Ministro en relación al tiempo que acordaron las partes para resolver la agenda de las 10 demandas.

En sentido, Jiménez dijo que hubo un buen ambiente de trabajo en la mesa de focalización como en la de banca pública y privada.

Propuestas sobre focalización

Según Jiménez, la focalización del subsidio es una propuesta que el Gobierno ya analizaba desde hace algún tiempo y no surgió tras las movilizaciones. Es un tema complejo por lo que no sorprende que el miércoles 13 de julio no se llegó a definir un acuerdo, pues requiere de un “sustento técnico sólido” para ser implementada, refirió.

El 13 de julio se elaboraron tres propuestas, la información se entregó a las organizaciones indígenas, la analizarán y la segunda reunión será el 15 de julio. Sin embargo, cada mesa puede extenderse hasta cinco sesiones de trabajo.

Las organizaciones indígenas no han presentaron sus propuestas y Jiménez espera que el viernes 15 de julio puedan plantearlas.

Una de las tres propuestas es sobre transporte comunitario y es la que llama la atención de Jiménez. Explicó que tiene que ver con las rutas y los combustibles que se utilizan para dar soluciones viales a nivel de las comunidades. “Si logramos circunscribir ese universo de circulación, por ahí puede haber un comienzo de análisis de focalización”.

En cuanto al precio actual de los combustibles establecido mediante Decreto, precisó que: “está fijo y no se va a mover, las mesas están para buscar medidas complementarias. Si es que las mesas identifican mecanismos más eficientes, pues tampoco nos vamos a oponer porque aquí se trata para adelante, no para atrás”.