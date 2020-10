Mahuad calificó como una 'barbaridad' la sentencia por peculado en su contra

LEA TAMBIÉN

El expresidente de la República, Jamil Mahuad, rechazó el fallo de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y anunció que presentará un recurso extraordinario en la Corte Constitucional y recurrirá a instancias internacionales.

La noche del miércoles 14 de octubre del 2020, el exmandatario, a través de su equipo de abogados, envió un escrito. En este documento, calificó como una barbaridad lo actuado por la Justicia ecuatoriana.



“Cometen la barbaridad de sentenciarme por peculado de fondos públicos, no por haber dispuesto de fondos públicos, sino por haber firmado un decreto ejecutivo que reprogramó los plazos de devolución los depósitos que no son fondos públicos”, comentó.



Su reacción se dio tras conocer la resolución del Tribunal Penal de la Corte Nacional que inadmitió el recurso de casación presentado hace tres años por su defensa sobre la apelación de la sentencia de ocho años de prisión por el delito de peculado.



En ese comunicado, el expresidente anunció que comparecerá ante la Corte Constitucional y, en caso de ser necesario, ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.



“La justicia tuvo la oportunidad de corregir los atropellos de la época correísta, pero no lo hizo. Lucharé ante todas las instancias para defender mis decisiones de gobernante, tomadas en el período más difícil de la historia ecuatoriana del siglo XX. Nadie podrá menoscabar el honor de haber servido a mi país tomando decisiones difíciles y perdurables, que han contribuido a la paz, estabilidad y justicia de la nación”, dijo el expresidente.



Para Mahuad, radicado en Estados Unidos, en este juicio “no existe prueba alguna de enriquecimiento personal”. A su criterio, la condena castiga la adopción de una medida económica “que salvó al país de la hiperinflación al frenar la fuga de capitales”. Así se refirió a la congelación de los depósitos que se dio en marzo de 1999.