Alcalde Nebot y la gobernadora Juana Vallejo analizaron temas de seguridad

El tema de seguridad copó la reunión entre la gobernadora Juana Vallejo y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. La representante del Ejecutivo visitó al personero municipal la mañana de este martes 11 de septiembre del 2018.

La reunión se desarrolló en el despacho del Alcalde a puerta cerrada. Al término del encuentro, la gobernadora contó que se coincidió en que el combate a la inseguridad es un tema que preocupa a todo el Ecuador.



En esa línea, afirmó que los distintos niveles de gobierno actuarán en acciones integras para la seguridad. “Cada quién tiene su papel. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, está en el tema del control de las armas”.



Además, reafirmó, que se conversó sobre la ordenanza que prohíbe el traslado de dos hombres en una moto. Dijo que hay disposición de que se amplíen las horas que rigen la restricción siempre que no afecte la movilidad del ciudadano.



Vallejo añadió que en la cita se analizaron algunos programas y proyectos para el próximo 9 de Octubre, día en el que el Puerto Principal cumplirá 198 años de Independencia.



Esta visita de la gobernadora ocurrió un día después del impasse que se registró entre ella y la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce. En el municipio durandeño se trató el problema de escasez de agua potable que tiene el cantón, pero devino en un cruce de palabras entre las dos autoridades.



En un video se observó que Vallejo se incomodó al observar un retrato del expresidente Rafael Correa, en el despacho de la alcaldesa y pide cambiarse de sillón. En las imágenes, la Gobernadora usa una palabra ofensiva para referirse al exmandatario. Luego, en otra grabación, se observó un cruce de palabras.



Vallejo, quien no se refirió al cruce de palabras, afirmó que hay una solución pronta. Esto consiste en que los tanqueros interesados en dotar el servicio de agua en Durán podrán inscribirse en la Gobernación. Los propietarios trasladarán el liquido desde las tomas de agua en Guayaquil.



“Podrán recibir el agua (los tanqueros), lo van a pagar USD 0,40 (el tanque). No vamos a permitir que pasen USD 0,80 el precio de venta. Me imagino que será un periodo de urgencia de diez días máximo de acuerdo con los informes que tenemos”.



Añadió que hay comisarios de policía que están controlando en el lugar el correcto expendio de agua.