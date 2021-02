Jaime Nebot acudió solo a votar en Guayaquil

El líder del Partido Social Cristiano (PSC) votó sin mayores anuncios. A diferencia de otras elecciones, Jaime Nebot decidió acudir solo, con un reducido equipo de seguridad.

Así llegó la mañana de este domingo 7 de febrero de 2021 a la Unidad Educativa Nueve de Octubre, ubicada en el sur de Guayaquil. Su equipo de prensa envió un video con sus declaraciones, luego de sufragar en la junta 233.



“He querido demostrar que se puede venir a votar en orden, con bioseguridad, sin ningún peligro -por la pandemia de covid-19-. Y por eso no he hecho lo que en otras ocasiones ocurre: no hay amigos, no hay partidarios. Aquí se debe actuar en solitario”, dijo.



Nebot acudió a votar con una camisa blanca y jeans. Su partido apoya la candidatura de Guillermo Lasso a la Presidencia. Han participado juntos en actividades durante la campaña electoral, pero corren por separado en las candidaturas a la Asamblea Nacional.



“No se puede dar números, está prohibido. Pero quiero decir con claridad que nuestros datos y controles internos nos demuestran que habrá segunda vuelta y que Guillermo Lasso está en ella”, dijo el exalcalde de Guayaquil.