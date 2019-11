Jaime Nebot: ‘El Gobierno no propone nada de lo que nosotros creemos’

LEA TAMBIÉN

Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano (PCS), se refiere a posibles soluciones frente a la crisis que afronta el país. El exalcalde de Guayaquil habla sobre las medidas del Gobierno.

¿Está de acuerdo que se vaya a un escenario de muerte cruzada en el país y se adelante la convocatoria a elecciones?



Ese es un derecho del Presidente, primero. Segundo, más me suena a una posición para asustar a los asambleístas. Tercero, en lo personal no estoy de acuerdo porque el nuevo presidente, salvo que el actual se quiera reelegir y sea reelegido por el pueblo, duraría apenas hasta el fin del periodo actual, mayo del 2021. Entonces, me pregunto: ¿eso le hace bien a la República? ¿Un nuevo presidente por un año o menos? Porque el nuevo presidente no es por cuatro años, sino hasta el fin del periodo del actual presidente de la República y eso es un trastorno democrático para cualquier país.



¿Entonces usted cree que este Gobierno debe terminar en los 18 meses que le falta?



Desde el punto de vista democrático siempre he querido eso. Yo no le quito el derecho al presidente Moreno, que lo tiene constitucionalmente de iniciar un procedimiento de muerte cruzada. Lo que yo creo, por las razones que he expresado, es que no es conveniente.



¿Cómo contribuiría el PSC a la gobernabilidad del país en estos 18 meses gestión que restan a Moreno?



Todo país tiene salida hacia la prosperidad, si es que se hace lo conveniente. Siempre somos propositivos, lo que pasa es que el señor presidente resumió en una frase su criterio sobre nuestras propuestas: dijo ‘cuando sean Gobierno, pongan en marcha sus magníficas ideas’. Entonces, mi respuesta fue: ‘el problema en el que se halla el país es causado por los que hicieron y se fueron y por los que hacen o dejan de hacer, los que están’.



¿Qué es lo que se debe hacer?



Primero, hay que acabar el despilfarro del Estado, ya no es exceso de gasto, es despilfarro. Segundo, usted tiene que renegociar la deuda pública para evitar que el peso actual de esa deuda siga asfixiando la liquidez y que se baje ese peso diluyéndolo en la ampliación del plazo. Punto tres, usted tiene que crear las condiciones de confianza, de seguridad jurídica, no de discursos sino de realidad, para que la inversión nacional y extranjera se convierta en un hecho y no en una expectativa. Cuarto, yo no soy partidario de vender las empresas bandera del Estado en el campo del petróleo, en el campo de la telefonía, en el campo de la electricidad, pero sí soy partidario de que se las concesione para que sean administradas de manera que el país en vez de gastar y contratar empleados reciba dinero sin el gasto laboral y para que los ciudadanos tengan servicios de buena calidad, a buen precio.



Luego, la producción petrolera por la ineficacia de Petroecuador, es el Gobierno, mire usted el estado lamentable en que se encuentra la producción de petróleo.



¿Es un plan de Gobierno?



Es que los gobiernos son para hacer realidad planes de Gobierno, para que no me digan que nosotros no proponemos cosas. El agro ecuatoriano, el campo, es fundamental para que el país salga adelante, el campo sigue empobrecido, deprimido y abandonado con todos los problemas de macroeconomía y migración hacia las ciudades. Por último, los aportes de los ciudadanos, miles de millones que aportamos los que trabajamos a la Seguridad Social, se han convertido en un impuesto al salario y en un impuesto inútil porque con eso se pagan deudas externas y con eso se pagan sueldos en vez de generar riqueza individual. Esa es nuestra propuesta permanente, no la vamos a mezquinar. Si se nos dice que eso no sirve y que tiene que esperar, ese es problema del que dice eso.



Pero esas son propuestas a mediano y largo plazo, el Gobierno necesita recursos en estos momentos….



Me alegra que me haga la pregunta porque lo más largo y lo más difícil es lo que primero se hace y primero se empieza y este Gobierno ha pasado dos años y medio y en esa materia no ha hecho nada y ni siquiera ha empezado a hacerlo. La urgencia hace que las cosas se resuelvan con más desaciertos, no. La solución será la misma y yo no doy discursos, eso es lo que hemos hecho en esta ciudad, por eso funciona como funciona.



El Decreto 883 se cayó porque no hubo acuerdo. El PSC fue uno de los primeros que lo rechazó...



Por supuesto, no estamos de acuerdo. Por qué vamos a decir que estamos de acuerdo con impuestos cuando tenemos 21 años manteniendo la tesis del crecimiento. Esto es una posición conceptual, nosotros sostenemos que la crisis sale por crecimiento, porque ese crecimiento le da más recaudación al Estado también sin subir impuestos, ejemplo es Guayaquil, impuestos bajos, crecimiento alto, gran inversión, poco gasto.



Pero el Vicepresidente anunció que se va a reunir con las bancadas antes del envío del nuevo proyecto ¿El PSC está dispuesto a reunirse y presentar el plan?



Para analizar lo que presenten ellos. Pero que lo presenten para ver qué es lo que quieren, a ver si se les ocurre algo positivo para el Ecuador que no sea la misma fórmula. Esa fórmula entierra al Ecuador como ha enterrado a muchos países del mundo.



¿Cuál fórmula?



Nuestra fórmula es crecimiento, menos impuestos, más seguridad, más empleo que a la larga le da al Estado ingresos. La fórmula del Gobierno es seguir gastando y hacer que el pueblo pague el gasto.



El Vicepresidente dijo que esperaba que analicen el proyecto y lo devuelvan para corregirse…



También criticó los radicalismos…



Los radicales son ellos. Mandan un proyecto de 400 artículos, llegó al pleno de la Asamblea el último día, un feriado, un domingo. ¿Usted cree que se pueden analizar 400 artículos desde las 14:00? Eso se llama a jugar a que el proyecto pase por el Ministerio de la Ley, el paquetazo completo sin análisis. Debería ser lógico que si una parte del proyecto es bueno voto por éste y esto que me parece malo lo rechazo.



¿Se aliaron al correísmo para la votación?



No, no hay posible alianza. Esto no fue ideológico. En los 70 votos que votaron por el archivo hay de todos los partidos. Gente del gobierno votó por el archivo, gente de Creo –rompiéndoles la alianza gobierno- votó por el archivo, gente del BIN, de Suma, socialcristiana, todos votamos por el archivo, de Pachakutik, gente del correísmo votó por el archivo. En todos los partidos porque esto se volvió supraideológico y suprapartidista.



¿No fue un acuerdo ideológico?



Mire la votación. Ni siquiera adeptos al Gobierno les hicieron caso en un porcentaje para votar por el paquete de impuestos, ni siquiera parte de Creo les hizo caso para votar por los impuestos.



¿Entonces fue una alianza para bloquear política y económicamente al Gobierno?



Fue una coincidencia para librar al pueblo.



Pero en este momento el Gobierno está bloqueado políticamente… ¿No tiene salida?



El Gobierno lo que no tiene es rumbo ni propuesta conveniente a nuestro juicio. Esa es otra cosa muy distinta. ¿Qué propuso el Gobierno? Propuso USD 540 millones de impuestos a lo que ellos llaman los que más tienen. ¿Usted conoce dónde los que más tienen no le hayan traspasado a los que menos tienen, que son los consumidores, los impuestos? No creo que me pueda decir un caso porque no existe el caso, eso es mentira, es un eufemismo. Los impuestos los pagan los consumidores. También la reedición de la Ley de Plusvalía. Tercero, profesionales y ejecutivos que tienen como meta superarse y que logran llegar a ganar USD 8 000 y que ya pagan 35% en impuesto a la renta, les prohíben rebajar la deducción, eso es subirles el impuesto a la renta. Cuarto, el IVA que es de entrega inmediata quisieron pasarlo a seis meses con la perversidad de ligarlo al código monetario.



¿En qué está dispuesto a ceder el PSC?



En poner impuestos, nunca. Esa es nuestra posición coherente hace 21 años.



¿Hay un bloqueo económico-político al Gobierno?



Uno tiene derecho a creer en lo que cree y nadie tiene derecho a hacer que uno crea en lo que debe rechazar. Así mismo uno tiene la obligación de no mezquinar el apoyo a aquello que cree correcto. Pero el Gobierno no propone nada de lo que nosotros creemos y lo que ellos proponen es lo que nosotros creemos nocivo. ¿Cómo quiere pedir nuestro voto? Y cuando proponemos algo debe considerarnos seguramente de manera delicada como personas que proponemos cosas que no valen la pena considerar cuando nos dicen ‘bueno, cuando ustedes lleguen si es que llegan hagan lo que quieran’, entonces la respuesta es ‘cuando ustedes están hagan lo que quieran si es que puedan’. Nosotros no vamos a cambiar y empobrecer al pueblo ecuatoriano para que el Estado siga farreando.



Ahora hay una coyuntura electoral y el discurso del PSC es radical en línea con la izquierda y la Conaie…



Yo no critico lo que otras personas proponen porque tienen derecho. ¿Qué dice la propuesta de la Conaie? Más impuestos a los ricos. Y yo le respondo a la Conaie: no existen impuestos para los ricos, ese plan si algún día pasara inmediatamente señor los ricos se lo pasan a los consumidores, no existen impuestos para los que más tienen. No quiero llamarlo cuento porque sonaría ofensivo, lo quiero llamar grave equivocación, inexperiencia.



¿Este escenario no pone en peligro de llevar Ecuador al default?



El que pone en peligro de llevar a Ecuador no al default sino a otra parte es los que no hacen nada para evitarlo. Hacen lo inconveniente, no se solucionan las cosas agravándolas, se solucionan las cosas haciendo lo correcto para resolver la crisis, no contagiando la crisis.



¿El PSC está actuando de cara al 2021?



El Partido está actuando de cara a la prosperidad, hemos luchado y la hemos creado a diferencia de otros que tienen malos discursos o buenos discursos, pero solo discursos. Nosotros lo que hacemos es convertir en mensajes el cambio para bien que hemos logrado aquí, esa es la diferencia con nosotros.