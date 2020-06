Jaime Nebot anunció que en junio comunicará su decisión respecto a las Presidenciales del 2021

LEA TAMBIÉN

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, anunció que este mes de junio anunciará su decisión respecto a una eventual candidatura presidencial, de cara a los comicios del 2021.

Así lo dijo durante una entrevista en RTS, la mañana de este 1 de junio del 2020. El líder del Partido Social Cristiano (PSC) afirmó que ya tomó la decisión en marzo pasado. “No la he comunicado porque me pareció inoportuno, me pareció indelicado que en medio de la enfermedad y la muerte yo me ponga a hablar de política y asuntos electorales”.



Nebot afirmó que su posición siempre será clara, pero advirtió que nunca abandonará el servicio público. “Eso si se los puedo anticipar”.



El exalcalde afirmó que “no le saca el cuerpo a nada” y que no tiene miedo. “Yo he enfrentado todo lo que tengo que enfrentar, pero de eso hablaremos después”.



No obstante, criticó las medidas del actual Gobierno con el cual pretende sacar adelante a un “país quebrado” por malas administraciones de “larga data”. Refirió que la crisis por el coronavirus y la baja del petróleo agravaron aún más la situación de Ecuador.



Explicó que se han tomado tres medidas que afectan a un pueblo pobre, sin trabajo, a un Estado quebrado sin liquidez, a gente que no vende y por lo tanto no cobra.



“Bajan la jornada de trabajo, que es un pretexto para bajar los sueldos. Un país que necesita trabajar más, trabaja menos. Segundo, le bajan el sueldo a las personas, entonces las personas van a comprar menos (…) si usted no vende ni cobra, no hay IVA, no hay ICE, si usted le pasa todo eso, usted va a perder plata o va a ganar poco, si eso sucede el impuesto a la renta se merma…”.



Durante la entrevista, Nebot se refirió sobre las denuncias por supuestos sobreprecios en varias adquisiciones que hizo la Prefectura del Guayas en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19.



La periodista Luisa Delgadillo le preguntó al líder del PSC si metería las manos al fuego por el prefecto Carlos Luis Morales y respondió: “Yo no meto las manos al fuego por nadie porque le tengo miedo al fuego”.



Nebot, señaló además, que debe investigarse las denuncias y que no cree que se afecte la imagen del PSC.