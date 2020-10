Jacobo Bucaram Pulley continúa en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi

LEA TAMBIÉN

Los abogados de Jacobo Bucaram Pulley confirmaron la tarde de este sábado 3 de octubre del 2020 que se encuentra en la cárcel de Cotopaxi. Ellos indicaron que no se cumple con la disposición del juez Juan Carlos Terán que dispuso el jueves el traslado del procesado a una cárcel en Guayaquil.

El abogado Cristian Romero indicó que se presentará un pedido de habeas corpus ante un juez de Latacunga.



Los abogados tomaron esta decisión porque consideran que no se cumplió con la disposición de Terán.



El jueves pasado, ese juez emitió una resolución que en la parte medular señala lo siguiente: “Ordeno el inmediato traslado del procesado Jacobo Abdalá Bucaram Pulley, hasta el centro de privación de la libertad para personas adultas en conflicto con la ley zonal número 8, en esta ciudad de Guayaquil, bajo advertencia que de no cumplir con lo ordenado se podría incurrir en lo que establece el Art 282 del Código Orgánico Integral Penal”.



La normativa citada se refiere al incumplimiento de una orden legítima de autoridad competente que se sanciona con uno a tres años de cárcel.



Romero señaló que también barajan otro tipo de acciones. "De la misma forma pediremos como un auto urgente un allanamiento de la cárcel".



Él considera que esta acción legal tendría base, porque se estaría cometiendo un delito al no trasladar a Bucaram a Guayaquil.



Por su parte, el abogado Francisco Onofa, señaló que en Guayaquil se debería llevar el proceso contra su cliente, porque fue ahí donde se abrió el primer proceso por tráfico de bienes patrimoniales y el segundo por asociación ilícita.