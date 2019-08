El ministro Iván Ontaneda dijo que 'Trump es un visionario'

LEA TAMBIÉN

El ministro de la Producción, Comercio Exterior y Pesca de Ecuador, Iván Ontaneda, está en Estados Unidos con el propósito de fortalecer una relación que en los últimos años se vio lastrada por motivos "netamente políticos", pero que espera recuperar de la mano de un presidente "visionario": Donald Trump.

Nacido en el seno de una familia de larga tradición en la industria cafetera, este político novicio, que se incorporó al sector público de la mano del presidente Lenín Moreno y que asumió la cartera en julio pasado, se muestra dispuesto a luchar por desarrollar una política comercial basada en acuerdos internacionales que permitan a su país generar más y mejores empleos.



Por ello, en una entrevista en la Embajada ecuatoriana en Washington, Ontaneda defendió la importancia de recuperar una relación comercial beneficiosa para ambos países, sin renunciar, eso sí, a la independencia de un Gobierno que no quiere casarse con ningún bando.



¿Cuál es el propósito de su visita a Washington?



Estados Unidos es el principal aliado estratégico comercial del Ecuador (...). Lamentablemente esta relación se descontinuó por temas netamente políticos en los últimos años -de manera equivocada, diría yo- porque afectó directamente no a un grupo de personas, sino a la gran mayoría de ecuatorianos. Hoy hay muchos ecuatorianos que necesitan trabajo, que necesitan un mejor trabajo de calidad, que necesitan oportunidades para trabajar. Y eso es lo que entendió este Gobierno. Este Gobierno está creando los escenarios para que llegue la inversión extranjera, para que se siga invirtiendo en el país.



En Estados Unidos la agenda es continuar y fortalecer esta relación que el Gobierno ha reconstruido a pasos muy acelerados y no a base de un discurso, no a base de palabras, sino a base de hechos.



¿Qué le puede ofrecer su país al gigante norteamericano en términos comerciales?



En materia de inversión, el Ecuador le puede ofrecer mucho a los Estados Unidos. Y en materia también de proveeduría de productos... Ecuador tiene productos de altísima calidad; somos líderes en productos como el banano, como el camarón, como el cacao, como las rosas, como la pesca a nivel mundial, con una producción de alta calidad.



Yo creo que, definitivamente tanto Ecuador como Estados Unidos buscan un ganar-ganar, un win-win, que es lo que los países estamos buscando. Hemos manifestado con este viaje la voluntad política y la seriedad con la que el Ecuador toma la relación con Estados Unidos.



¿Hasta qué punto puede considerarse a la Administración del presidente Trump, que se caracteriza por su discurso del "Estados Unidos primero" y por sus giros bruscos, un socio fiable?



El Ecuador tiene oportunidades para Estados Unidos y creo que el presidente Trump es un hombre de negocios, es un visionario y sabrá, con su Gobierno, aprovechar esas oportunidades; así como el Ecuador también sabrá, y necesita, aprovechar las oportunidades que Estados Unidos, el mundo entero y la globalización nos ofrece.

¿Le preocupa que la buena relación que Ecuador tiene con China, país con el que Washington está enzarzado en estos momentos una guerra comercial, pueda suponer un lastre?



Lo que el Ecuador sí va a preferir son las mejores condiciones que se le puedan ofrecer. Esto es un tema de oferta y demanda. El Ecuador va a recibir las mejores condiciones. Yo creo que es saludable para la relación con China que nosotros también busquemos otras opciones de financiamiento; las hemos encontrado con el Fondo Monetario Internacional, las hemos encontrado con Estados Unidos -con mejores plazos, con mejores tasas, que nos están dando una gran bocanada de oxígeno para el sector productivo del país- y, en ese sentido, el Ecuador seguirá buscando mejores opciones, porque ese es el objetivo. Mejores opciones no solamente en la parte financiera, sino en la parte comercial y en la parte integral para el país. Estamos enfocados, el Gobierno nacional, en trabajar con todo el mundo. Somos un país integracionista. No estamos por bandos, estamos por la integración.



Antes de llegar a Washington, estuvo en México, negociando la incorporación de Ecuador en la Alianza del Pacífico, una posibilidad que se le ha negado a su país durante años. ¿Se ha producido algún avance?



Primeramente decir que el Ecuador ha cambiado. Ahora somos un país renovado, con una clara visión internacional. Cuando hablo de visión internacional, hablo de una integración. Entendemos que el país, siendo un país dolarizado, siendo un país que tiene ventajas competitivas muy importantes, es hora de explotarlas, es hora de sacar el beneficio para los ecuatorianos. Y una de las estrategias que ha decidido el Gobierno nacional ha sido la inclusión a nivel mundial.



Estamos trabajando de manera importante y seria en diferentes frentes, principalmente en la Alianza del Pacífico, con los cuatro países que la conforman y el 19 de junio estos cuatro países -Chile, México, Colombia y Perú- dieron su beneplácito para que Ecuador empiece las negociaciones para ser considerado un miembro pleno de esta alianza (...) Estamos seguros de que las oportunidades que se abrirán para el Ecuador serán muy, muy importantes.



¿Cuándo espera ver plasmado el nuevo acuerdo con México?



Siendo bastante optimistas, esperamos que al cerrar el año podamos tener ya resueltos ciertos sectores sensibles (...) para aterrizar quizás para el primer trimestre del próximo año ya en la firma real de este acuerdo comercial.