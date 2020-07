Isidro Romero Carbo también confirma su precandidatura presidencial

LEA TAMBIÉN

Más políticos anuncian su interés de llegar a Carondelet en las próximas elecciones. El empresario y expresidente de Barcelona Sporting Club, Isidro Romero Carbo, confirmó su precandidatura a la Presidencia de Ecuador, aunque por ahora no revela con qué movimiento participará ni quién sería su binomio.

Romero anunció su precandidatura el domingo, 19 de julio del 2020, durante un evento en Portoviejo. En ese acto, explicó que todavía mantiene diálogos con la organización política que lo patrocinaría en los comicios, previstos para el 7 de febrero del 2021.



Romero lanzaría oficialmente su candidatura el lunes 10 de agosto, en Riobamba, su ciudad natal. Pese a que todavía no hay nada en firme, el político, de 78 años, se inclinaría por una candidata de la sierra para completar su binomio. Podría ser una profesional quiteña.



En su cuenta de Twitter, Romero fijó un mensaje que demuestra su interés en la Presidencia. “Ecuador me ha dado mucho. Y ahora deseo devolverle lo que me dio con trabajo, prosperidad y futuro. Una de las prioridades de mi Gobierno será el agro”.



Entre el 9 y el 23 de agosto, alrededor de 95 partidos y movimientos políticos, tanto nacionales como provinciales, efectuarán sus elecciones primarias para designar a los candidatos para los comicios. Se prevé que estos procesos se efectúen de manera virtual, debido a la pandemia del coronavirus.



Hasta el momento, más de 25 nombres suenan como precandidatos a la Presidencia de la República. Sin embargo, el tablero político empezará a tomar forma, después de que se completen las primarias.