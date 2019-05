Irlanda prohíbe la entrada a predicador estadounidense homófobo y antisemita

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno irlandés prohibió la entrada a ese país al controvertido predicador estadounidense Steven Anderson por sus comentarios homófobos y antisemitas, confirmaron este lunes (13 de mayo del 2019) fuentes oficiales.

El ministro irlandés de Justicia e Interior, el democristiano Charlie Flanagan, vetó la presencia de Anderson en virtud de la Ley de Inmigración de 1999, si bien ningún Ejecutivo anterior había recurrido a ella para dar un paso similar en sus 20 años de vigencia.



En declaraciones al diario Irish Independent, Flanagan explicó que firmó la orden ministerial el pasado viernes "por el interés de la política pública".



Anderson es el líder de la Iglesia Bautista de la Palabra Fiel, con sede en la localidad de Tempe (Arizona), y tenía previsto llegar a Dublín el próximo 26 de mayo, según adelantó él mismo en un vídeo colgado en su página web.



No obstante, más de 14 000 personas habían firmado hasta la pasada semana una petición para prohibirle la entrada, en un llamamiento efectuado por la llamada Iglesia Liberal de Irlanda, que defiende los derechos de la comunidad LGBTI en este país.



Según el Irish Independent, Anderson, de 38 años, ya tenía vetada su presencia en los 26 países europeos que forman el espacio Schengen, entre los que no está Irlanda, motivo por el que planeaba volar directamente a Dublín para reunirse en esta ciudad con unos 150 seguidores.



En su video, el predicador, padre de 10 hijos, insta a sus fieles a esperarle en un conocido restaurante de comida rápida próximo al aeropuerto dublinés, desde donde se desplazarían después a un lugar secreto para participar en un evento religioso.



"Así que, a menos que me lo prohíban, voy a estar ahí en Dublín", anunció Anderson antes de conocer la decisión del Gobierno irlandés.

​

Además de negar el Holocausto, el predicador también se caracteriza por sus comentarios homófobos, como cuando justificó el asesinato de 49 personas en la discoteca gay Pulse de Orlando (Florida) en 2016.



La web de la Iglesia Bautista de la Palabra Fiel asegura que esta congregación no está afiliada a ninguna de las denominaciones cristianas reconocidas en EE.UU., al tiempo que sostiene que las conferencias impartidas por Anderson ha sido traducidas a 115 idiomas.



Su biografía añade que no tiene una licenciatura universitaria, pero destaca que ha memorizado, "palabra por palabra", más de 140 capítulos de la Biblia.