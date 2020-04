Irán empezará a hacer pruebas a personas asintomáticas para contener covid-19

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Salud de Irán aumentará el número de test de diagnóstico para detectar a los enfermos asintomáticos y poder controlar el brote de coronavirus en el país, donde el número de nuevos contagios se ha reducido por octavo día consecutivo.

En la últimas 24 horas se han confirmado otros 2 089 contagios y 133 muertos por covid-19, frente a los 2 274 nuevos casos de la víspera, según las cifras difundidas este martes por el Ministerio de Salud.



El total de contagiados asciende a 62 589, de los que 3 872 han fallecido, 3 987 se encuentran en estado grave y han superado la enfermedad.

Hasta ahora, las autoridades han realizado 211.136 pruebas de covid-19 y han monitoreado por teléfono o internet a 70 millones de personas, de los 83 millones de habitantes, para conocer su estado de salud.



Con ese proyecto se logró identificar y aislar a personas con síntomas leves y evitar su ingreso hospitalario, según el ministro de Salud iraní, Said Namakí, quien aseguró que "a partir de hoy el objetivo son los enfermos que no presentan síntomas pero son fuente de infección".

El ministro explicó que se trata de "la segunda fase" de la lucha contra el coronavirus y que para detectar a las personas asintomáticas es necesario hacer "extensas pruebas".



"Hoy estamos en la etapa de gestión de la enfermedad pero no hemos alcanzado el control, no debemos hacernos ilusiones", remarcó Namakí, quien adelantó que en algunas provincias la situación estará "contenida en los próximos días" pero en el conjunto del país habrá que esperar más de un mes.



En esta llamada segunda fase, Namakí indicó que se mantendrán los protocolos de distanciamiento social pero se reanudará gradualmente la actividad económica porque la situación actual no es sostenible para el país, bajo fuertes sanciones de Estados Unidos.



"Vivimos en un país con fuertes limitaciones económicas y necesitamos ingresos para pagar los subsidios", indicó el ministro, quien reconoció que el Gobierno no puede responder a todo el daño económico que implica la permanencia de la población en sus casas.



Las autoridades han anunciado paquetes de ayuda económica y préstamos para los sectores más vulnerables pero, al mismo tiempo, la escasez de recursos les llevó a tardar en cerrar todos los servicios no esenciales.

Por ello, la idea es empezar a relajar algunas de estas medidas a partir del próximo sábado, 11 de abril, cuando se reanudarán las actividades económicas "de bajo riesgo" en todo el país menos en Teherán, la provincia más afectada.



Sobre Teherán, el jefe de la Sede Nacional para la Gestión y Lucha contra el Coronavirus, Alireza Zali, dijo hoy que "todas las zonas de la capital están infectadas" y que no se pueden relajar las restricciones de forma apresurada.