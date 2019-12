Irán dispuesto a dialogar con EE.UU. si suspende las sanciones

LEA TAMBIÉN

El presidente iraní Hasan Rohani afirmó el miércoles 4 de diciembre del 2019 que su país está “dispuesto a dialogar” con Estados Unidos si éste levanta las sanciones contra la República Islámica, restablecidas tras la retirada de Washington del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní.

Rohani descartó negociaciones bilaterales directas entre Irán y Washington y las enmarcó en un contexto multilateral.



“Si (Estados Unidos) está dispuesto a dejar de lado las sanciones, tales negociaciones podrían producirse en el marco del grupo 5+1”, declaró Hasan Rohani, refiriéndose a los seis países (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania) que firmaron el acuerdo de 2015 con Irán.



En un discurso difundido por la televisión estatal, Rohani dijo que ya había hecho “explícitamente” esa oferta hace un tiempo.



En efecto Rohani ya adelantó una propuesta similar en septiembre, antes de acudir a las Asamblea general de Naciones Unidas en Nueva York.



“Crueles, injustas, ilegales”



“Estamos bajo sanciones. Esta situación no es culpa nuestra” sino “el resultado de un acto cruel de la Casa Blanca”, prosiguió este miércoles Rohani.



“Al mismo tiempo no cerramos la puerta a negociaciones”, reiteró. “ Le digo a la nación iraní que en cualquier momento si Estados Unidos está dispuesto a suspender y dejar de lado sus sanciones injustas, crueles, ilegales, inapropiadas y terroristas, los dirigentes del 5+1 pueden reunirse y nosotros no vemos ningún inconveniente” agregó el presidente irani.



Esta propuesta de Teherán se produce después de que un centenar de ciudades iraníes se vieron afectadas a mediados de noviembre por un movimiento de protesta generado por un alza del precio de los combustibles.



Las autoridades dicen que la calma ha vuelto tras días de manifestaciones y violencias, que calificaron de “motines” alentados por los “enemigos” de la República islámica, como Estados Unidos, Israel o Arabia Saudita.



Teherán calificó el martes 3 de diciembre de “mentiras absolutas” la información de ciertas ONG de defensa de derechos humanos, como Amnistía Internacional, según la cual “ al menos 208 ” manifestantes resultaron muertos en la represión de esta movilización.



El presidente estadounidense Donald Trump consideró por su lado “terrible” que “mucha gente” haya “muerto en Irán por el simple hecho de manifestarse”.



Nuclear civil



Según el acuerdo de Viena, Irán aceptó reducir drásticamente sus actividades nucleares para garantizar su naturaleza civil, a cambio de que se levante parte de las sanciones internacionales que asfixian la economía de la República islámica.



Estados Unidos salió unilateralmente de este pacto en mayo de 2018, y restableció las sanciones que había levantado contra Irán. Desde entonces, Washington no ha dejado de endurecer cada vez más esas sanciones.



El retorno de las sanciones ha tenido efectos devastadores para Irán, cortado del sistema financiero internacional y con unas exportaciones de petroleo muy mermadas para este importante miembro de la OPEP.



El Producto interior bruto (PIB) del país, sumido en una violenta recesión, va a caer este año en 9,5%, según el FMI.



En represalia a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de Viena, Irán empezó progresivamente a incumplir algunos de sus compromisos, presionando a los demás firmantes para que lo ayuden a eludir la sanciones de Washington.



Irán enriquece ahora uranio a un nivel superior al previsto en el acuerdo de Viena (3,67%) y conserva cantidades de uranio enriquecido y de agua pesada en cantidades prohibidas por el texto.



“Aunque estamos reduciendo nuestros compromisos, seguimos actuando en el marco” del acuerdo de Viena, aseguró Rohani.



Pero, por su lado, Francia, Reino Unido y Alemania han instado a Irán “a anular todas las medidas contrarias” al acuerdo y a que éste sea aplicado de manera “plena e íntegra”.