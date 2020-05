3 200 personas interesadas en el crédito con tasa preferencial que ofrece el Gobierno al sector productivo

LEA TAMBIÉN

El Fondo Reactívate Ecuador, implementado por el Gobierno para ofrecer líneas de crédito con condiciones preferenciales para el sector productivo, está activo a partir del 25 de mayo del 2020.

Según el Ministerio de Finanzas, el Fondo cuenta con USD 1 150 millones, de los cuales, USD 500 millones fueron otorgados por multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Esos USD 500 millones serán colocados en créditos para micro, pequeñas y medianas empresas a través del Banco del Pacífico.



Efraín Vieira, presidente ejecutivo de Banco del Pacífico, explicó el martes, 26 de mayo del 2020, que desde que se habilitó el producto financiero se han recibido 3 200 consultas y requerimientos de información de interesados en acceder al crédito.



Este financiamiento se ofrece con una tasa de interés del 5% para los negocios que necesiten reactivarse, con plazos de hasta tres años y seis meses de gracia.



El segmento de las microempresas, es decir, que tengan ventas anuales de hasta USD 300 000 podrá acceder a montos de crédito de entre USD 500 y USD 30 000.



Las pequeñas empresas, que tengan ventas anuales de hasta USD 1 millón, podrán pedir préstamos de hasta USD 300 000.



Las medianas empresas, con ventas de hasta USD 2 millones al año, podrán obtener montos de hasta USD 500 000 de préstamo.



Vieira detalló que para aplicar al préstamo, el primer paso es visitar el sitio web del banco y reunir los requisitos.



Luego, el banco recibirá los requisitos a través de su sitio web y se comprometió a aprobar los créditos en un plazo de 10 días.



El Presidente de la entidad precisó que el producto crediticio solo está dirigido para los negocios de personas naturales y jurídicas que tengan dos años de funcionamiento y que necesiten reactivarse, porque fueron impactados por la pandemia del covid-19.



El dinero puede ser usado para capital de trabajo, para pagar deudas vencidas con proveedores, para cancelar los sueldos de los empleados, entre otros aspectos relacionados a la reactivación.



El ente evaluará el impacto de la pandemia en el negocio revisando cómo han caído las ventas en ese período. El crédito no aplicará para nuevos emprendimientos, acotó Vieira.



Para la aprobación de los créditos se tomará en cuenta también cómo se desempeñaba el negocio antes de la emergencia sanitaria.



Estos son los requisitos para las personas naturales que busquen este crédito:



Cédulas del deudor y cónyuge (solo a quienes no son clientes), RUC /RISE (solo a quienes no son clientes), copia planilla de servicio básico (último mes), declaración de impuesto a la renta del 2019, IVA, RISE (según corresponda), flujo de caja proyectado por el plazo del crédito y un plan de negocios.



Para los negocios de personas jurídicas, los requisitos son:



RUC (solo a quienes no son clientes), cédula del representante Legal (solo a quienes no son clientes), declaración del impuesto a la renta del 2019, declaración de IVA último trimestre del 2019, balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre 2019 con firma de responsabilidad (representante legal y contador), flujo de caja proyectado por el plazo del crédito, plan de negocios.