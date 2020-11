77 263 personas irán a mesas de votación

El cumpleaños 22 de Sebastián Segovia fue peculiar. El joven, estudiante de Derecho de la Universidad Central, pasó 15 horas de su día especial en una Junta Receptora del Voto (JRV), durante los comicios seccionales de marzo del 2019.

Cumplió esa tarea en el colegio Quintiliano Sánchez de La Floresta, norte de Quito.



Un año y siete meses después, Sebastián está a la expectativa del sorteo que realizará el Consejo Nacional Electoral (CNE) para conformar las mesas de votación para el 2021.



Mañana, 9 de noviembre del 2020, de forma simultánea en las 24 delegaciones provinciales, se nombrará a los 277 263 ciudadanos que integrarán las JRV en los comicios generales de febrero próximo.



El ente electoral cumplirá este hito con la pandemia del coronavirus todavía latente y con una reducción presupuestaria de casi USD 30 millones.



Para el sorteo se elaboró una base de datos con más de un millón de posibles miembros de mesas. Se solicitó información a empresas públicas y privadas, así como a universidades e institutos. Personal de las delegaciones provinciales electorales recorrió zonas rurales para actualizar la información de los moradores.



Tendrán prioridad para la selección los estudiantes matriculados en instituciones de educación superior. Luego seguirán empleados privados y servidores públicos que cuenten con título profesional.



Tras el sorteo, el CNE notificará a las personas elegidas para realizar esta tarea. En procesos anteriores se entregaban los formularios de notificación directamente en universidades, instituciones públicas y en lugares con afluencia. Ahora, por el covid-19, este proceso será mayoritariamente digital.



Paulina Peña, directora de la Delegación Electoral de Pichincha, contó que la notificación llegará a los correos electrónicos de los miembros, por tres ocasiones, para “estar seguros que avocaron conocimiento”. La multa para quienes no integren las mesas de votación asciende a USD 60.



Una vez notificados, los miembros de las Juntas deben recibir una capacitación. Antes, se efectuaba en las propias universidades o en las delegaciones provinciales del CNE.



Debido a la pandemia, se prevé realizar el adiestramiento de manera virtual. Según Peña, en zonas rurales y de difícil acceso se cumplirá con estas charlas de forma presencial.



A la par del sorteo, el CNE aún ajusta su planificación para organizar las elecciones al techo presupuestario de USD 83,5 millones, fijado por el Ministerio de Finanzas. El monto para capacitaciones fue uno de los rubros que se revisó.



Inicialmente se indicó que e l Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) se haría cargo de las charlas.



Pero según el consejero José Cabrera, hace poco se les indicó que no sería posible usar esa plataforma. El CNE mantiene acercamientos con Yachay para cumplir con la instrucción.



Quienes salgan sorteados mañana no recibirán el pago de USD 20, por la crisis económica del país. Esto implica un ahorro de casi USD 6 millones.

Sin embargo, hay otros incentivos, como un día adicional de vacaciones o un reconocimiento institucional.



En las Juntas Receptoras del Voto se pondrán a prueba los protocolos de bioseguridad, para contener al coronavirus.

Camila Suárez, de 21 años, estudia comunicación en la Pontificia Universidad Católica. En los comicios del 2019 fue secretaria de mesa electoral. Aunque sabe del riesgo del virus, asegura que si resulta sorteada mañana sí acudiría a cumplir con esa tarea.



Elías Martínez, de 32 años, en cambio, anticipa que no irá. El profesional labora en una empresa privada y estuvo en junta electoral en el 2019. Considera que no hay garantías.



Desde el CNE, en respuesta, se indica que se aumentaron 611 recintos electorales para evitar aglomeraciones, se instalará solo una mesa de votación por cada aula y se entregará un kit de bioseguridad a los miembros de las JRV.



Para las elecciones generales del 7 de febrero del 2021 el CNE instalará 39 915 Juntas Receptoras del Voto (JRV). Cada una tendrá cuatro integrantes principales y tres suplentes. La notificación se realizará en línea.