Rafael Correa buscó diferir la audiencia del caso Sobornos; la Jueza la instaló este jueves 17 de octubre del 2019

La jueza Daniella Camacho instaló a las 11:07 de este jueves 17 de octubre del 2019 la audiencia preparatoria de juicio en el caso Sobornos 2012-2016, que estaba prevista para las 09:00 en la Corte Nacional de Justicia. La defensa de Rafael Correa y de otros exministros de su gobierno intentaron diferir la diligencia, por segunda ocasión.



La audiencia preparatoria de juicio del caso Sobornos contra Correa, Jorge Glas, exministros y empresarios debía efectuarse el martes 8 de octubre del 2019, cuando Quito era escenario de protestas, violencia y vandalismo como el primer ataque con personas encapuchadas al edificio de la Contraloría, la noche del 7 de octubre.



Esa diligencia se aplazó para este jueves 17, pero procesados plantearon distintas acciones judiciales para intentar aplazarla. La mañana de este jueves, cuando la audiencia debía instalarse, abogados solicitaron tiempo para leer las causas por las cuales la Fiscalía se había abstenido de acusar a Ítalo Centenaro y a Xavier Noboa.



La jueza Camacho respondió que ayer (miércoles 16 de octubre) se había notificado a las partes con la decisión fiscal, por lo que las defensas tuvieron tiempo para conocer los elementos. Sin embargo, consideró que una hora (60 minutos) era tiempo suficiente para que los abogados conocieran este jueves sobre la decisión de la Fiscalía.



Desde las 09:00 de este jueves se leyeron los documentos que se presentaron para esta audiencia. Entre estos también se encontraba una petición de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, para que la jueza Camacho fuera apartada del caso.

Otra recusación contra la jueza fue presentada por Vinicio Alvarado, exministro en los 10 años del Gobierno de Correa.



La magistrada Camacho señaló que si bien se enteró de los anuncios de recusaciones por la prensa, esos pedidos no han sido conocidos por jueces de la Corte Nacional de Justicia, por lo que ella debía continuar a cargo de la audiencia.



También se leyó una recusación de Alexis Mera, exsecretario Jurídico del régimen durante el correísmo, para que la fiscal Diana Salazar no continúe en el caso.



La Fiscal dijo que ya hubo una respuesta por escrito a este pedido, en la que se aclaró que seguirá en el proceso.



A las 11:07, tras las lecturas y réplicas de las autoridades de Justicia, la jueza Daniella Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, instaló la audiencia para conocer si la Fiscalía acusa a Correa, Glas, exministros y empresarios y cuáles son los delitos en los cuales pudieron incurrir, no solo por cobros para el otorgamiento de contratos del Estado, sino por injerencia en áreas como la Justicia.



A las 12:45, la jueza Camacho ordenó un receso de dos horas.