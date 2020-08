Inspecciones y recorridos antes de la prohibición de venta de licor

LEA TAMBIÉN

Los primeros controles en las provincias donde está prohibida la venta de licor fueron más bien preventivos y comenzaron la noche del jueves 30 de julio de 2020.

De esa manera procedieron las autoridades de Pichincha, Carchi, Tungurahua, Cotopaxi, Azuay, Carchi y Santo Domingo de los Tsáchilas.



La restricción a la comercialización de bebidas alcohólicas y el toque de queda, de 19:00 a 05:00, comenzaron este viernes y seguirán el fin de semana, en 18 provincias.



En Quito, la fuerza pública, junto con entidades del Municipio, ejecutó operativos en licorerías, tiendas y demás establecimientos comerciales del Centro Histórico, Santa Clara y La Mariscal.

Personal de la Intendencia de Pichincha, Policía, Fuerzas Armadas y la Agencia Metropolitana de Control estuvo en los controles realizados la madrugada y la mañana del pasado viernes 31 de julio de 2020.



Hubo menos de cinco negocios sancionados por expender alcohol o por no contar con el permiso de operación.



En Ambato y Latacunga, funcionarios de la Intendencia y de comisarías visitaron la noche del jueves a los dueños de licorerías, para informarles sobre las prohibiciones.



Diego Flores, intendente de Tungurahua, indicó que para este fin de semana se distribuyeron 60 equipos en los nueve cantones. Marco Erazo, intendente de Cotopaxi, dijo que 40 grupos saldrán con todas las medidas de bioseguridad para hacer cumplir la ley en Latacunga.



En Cuenca, casi todas las licorerías grandes del Centro estuvieron cerradas ayer, con excepción del Bodegón. Al mediodía, uniformados de la Guardia Municipal Ciudadana pidieron que se cerrara.

Las autoridades de Santo Domingo inspeccionaron los supermercados de la ciudad. Foto: Gobernación Santo Domingo de los Tsáchilas



La Intendencia de Policía, con apoyo de personal de otras instituciones, lideró los operativos en licorerías, tiendas y supermercados. Hasta el mediodía, los propietarios de tres tiendas fueron sancionadas por vender licor.



En cambio, la Guardia Ciudadana se desplegó a los espacios públicos por la presencia de libadores. En La Y de El Cebollar, en el noroeste de la ciudad, dos guardias fueron agredidos tras haber pedido a un grupo de libadores que abandonase el lugar.



El gobernador de Azuay, Xavier Martínez, dijo que es preocupante la reacción beligerante de ciertos ciudadanos, pero que los operativos continuarán con fuerza. También dijo que 7 600 personas han sido sancionadas en Azuay por infringir las diferentes disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional en esta emergencia.



En Tulcán (Carchi) se confiscaron 50 litros de licor artesanal durante un operativo que se realizó la noche del jueves. Según Jenny Tapia, intendenta de Policía, en ocho viviendas se vendía el alcohol sin los permisos respectivos.



La acción fue el preámbulo de los controles que continuaron ayer, para verificar que licorerías, bares y tiendas no comercialicen la bebida.



Cuatro grupos, integrados por funcionarios de la Gobernación, Fiscalía y Policía, realizan las operaciones paralelamente. Tapia explicó que es una táctica para evitar que los infractores que sean sorprendidos alerten a otros.



El recorrido de los funcionarios incluirá la visita a canchas de ecuavóley y fútbol y galleras, en donde generalmente hay concentraciones masivas de personas.



Los primeros operativos en Santo Domingo de los Tsáchilas se hicieron en supermercados y tiendas, durante la noche del jueves.



El personal de la Intendencia y Comisaría de Policía informó a los administradores de esos negocios que este fin de semana está prohibida la venta de esos productos. Los administradores dijeron que conocían las medidas y por eso no exhibirán la mercancía.



El recorrido se realizó en dos supermercados grandes.



En esa misma inspección, los despachadores mostraron el área que cuenta con una cubierta y señalética que alerta a los clientes sobre la restricción de comercializar licores entre viernes y domingo.



El comisario Cayetano Tenorio informó que se tratará de verificar que la venta no realice de forma clandestina, como ha ocurrido en otras ocasiones. En visitas anteriores, se constató que hubo licoreras que funcionaban bajo pedido previo y hasta llevaban el producto a domicilio.



Otras mantienen ventanas posteriores y casi ocultas para atender fuera del horario establecido, indicó la comisaria Segunda de Policía, Andrea Pineda. Esta dependencia habilitó el número 099 153 4487 para que la ciudadanía alertara sobre estos hechos.



En Esmeraldas, los operativos se intensificarán este fin de semana, sobre todo en los barrios donde se vende licor.