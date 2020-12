Cámaras de vigilancia registran intento de asalto en local del norte de Quito

Ocurrió a las 16:28 del sábado 5 de diciembre del 2020. Las cámaras de vigilancia de un local de venta de abastos y productos alimentos registró un intento de asalto violento en el norte de Quito.

En un video difundido en redes sociales se observa que un hombre, con la mascarilla bajo la nariz, ingresa a la tienda, ubicada entre las avenidas 6 de Diciembre y Río Coca. Él ingresa, habla con uno de los encargados del local, y toma un producto. En ese momento, entra un hombre armado, vestido de negro y con una gorra oscura.



El sospechoso apuntó directamente al rostro de los trabajadores, mientras el hombre que ingresó previamente corre para amenazar a los otros colaboradores. Debido a la desesperación, uno de los vendedores intentó defenderse con lo único que tenía a la mano: un rociador de alcohol.

Entre gritos, el hombre continuó amenazando a los empleados con el arma, exigiendo que le entreguen el dinero guardado en la caja de registro de la tienda. Su compañero, en cambio, intentó golpear a uno de los trabajadores, que quiso escapar para evitar la violencia. Sin embargo, el asaltante lo apuntó con el gatillo, aunque no logró herirlo porque el arma de fuego se trabó y no disparó ninguna bala.



El hombre insistió más de una vez en disparar al cuerpo de los vendedores, pero la pistola no funcionó. Entonces, salió corriendo del local. Su compañero también huyó.



El asalto sucedió en menos de 50 segundos y conmocionó a los usuarios en redes sociales, pues la inseguridad en Ecuador no cesa. Según datos de la Policía Nacional, solo en Quito, en 11 meses de este 2020 se han desarticulado 15 bandas dedicadas a robo de locales comerciales. El 41,5% de los ataques ocurre en la noche y madrugada. El resto se comete en la mañana y tarde.