Inscripción para fallecidos por covid-19 es directa entre hospitales y Registro Civil

Con el objetivo de velar por la salud de los familiares de pacientes covid-19, el Registro Civil y los hospitales realizan la inscripción de defunción para personas que fallecieron producto de esta enfermedad respiratoria. El proceso es directo; la casa de salud envía el informe estadístico general, también conocido como Revit, que es el único documento de deceso habilitado, a la entidad.

Así, los parientes no deberán acudir a las sedes de la entidad para cumplir con la inscripción. Vicente Taiano, director general del Registro Civil, Identificación y Cedulación, explicó que la decisión se tomó, debido a que los familiares deben permanecer en aislamiento o cuarentena. A esto se suma la declaratoria de estado de excepción y el toque de queda. Este último regirá desde mañana miércoles 25 de marzo del 2020, desde las 14:00 hasta las 05:00.



La medida también se avala en la normativa ecuatoriana en la que se detalla el protocolo que se debe manejar en caso de muertes en contextos como epidemias, desastres naturales o conflictos armados.



En el artículo 74 del Reglamento de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, se establece que “la autoridad competente para la inscripción de defunción es el servidor público autorizado de la institución responsable del Registro Civil, identificación y cedulación. Para el efecto se deberá presentar”. Lo deberá hacer sin la necesidad de la presencia de familiares, complementó Taiano.



En entrevista otorgada a EL COMERCIO, la tarde de este martes 24 del marzo del 2020, el funcionario explicó que la inscripción se la realiza el mismo día del fallecimiento. “No es un proceso engorroso”, ya que el médico llena el formulario Revit y se lo envía al Registro Civil. Este trámite es gratuito.



Si el familiar requiere el certificado físico debe hacerlo en línea. Debe ingresar a esta página web. El documento tiene un costo de USD 3 y se entrega el mismo día. “Estamos trabajando 24/7, ya que el 98% de los trabajadores están en teletrabajo”.



En algunas funerarias sí piden este certificado, pero -recordó- que los velatorios no están permitidos por la concentración de personas.



El vicepresidente Otto Sonnenholzner informó el pasado 14 de marzo que toda persona que haya fallecido producto de la nueva cepa de coronavirus debe ser cremada. “Hay la obligatoriedad” de que el cuerpo sea cremado, según los protocolos de manejo de cadáveres.



¿Qué pasa con las clínicas privadas? Taiano respondió que actualmente no tienen datos de que haya pacientes positivos en estos establecimientos. Y detalló que se trabaja con los hospitales del Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y con los de la Policía.



En caso de pacientes que murieron por otras causales, la familia sí debe acercarse a una de las 23 agencias disponibles en todo el país. “Es el único servicio que se está realizando de forma presencial”. El horario de atención será de 08:00 a 12:00.

Actualmente en el país se inscriben cerca de 6 000 defunciones al mes. Hasta el informe de las 17:00 de este martes 24 de marzo hay 27 fallecidos. Y 1 082 contagiados por covid-19, según la Dirección de Riesgos.