Ya sin inmunidad, médicos siguen enfrentando al covid-19

En Ecuador, hasta ayer, 12 de enero del 2021, 195 525 ciudadanos se habían recuperado, tras contagiarse de covid-19. Es el 88% del total, según el Ministerio de Salud.

Pero no es posible determinar, con certeza, qué porcentaje aún conserva la inmunidad ante el virus. Unos son médicos, que trabajan en primera línea y que no recibirán las vacunas, que llegarán el próximo lunes 18, por haber sido positivos.



Juan Pablo Ordóñez es emergenciólogo en el Hospital Carlos Andrade Marín, del IESS. Desde el inicio de la pandemia, en marzo, ha estado en contacto con pacientes graves, en las áreas críticas. El 17 de junio, tras una prueba PCR (hisopado nasofaríngeo), supo que estaba infectado.



“La inmunidad es pasajera”, dice. Le han aplicado varias pruebas rápidas de inmunoglobulina, que miden la concentración de anticuerpos en la sangre. “Y en diciembre salí negativo, ya no tengo defensas”. En una encuesta, de Salud, le consultaron si ya se había enfermado. Cree que no será parte de los inmunizados.



En el mundo, aún se investiga cuánto duran los anticuerpos del SARS-CoV-2. En los primeros meses del año, la revista Science publicó un estudio de La Jolla Institute for Immunology, en Estados Unidos.



Ellos analizaron las muestras de sangre de 188 pacientes con este coronavirus. Y concluyeron que la inmunidad puede durar hasta ocho meses después de la aparición de los primeros síntomas, por lo menos.



El hematólogo Mauricio Heredia comenta que el estudio se llamó Memoria inmunológica para SARS-CoV-2. Explica que cuando ingresa un virus al cuerpo hay algunas barreras, anticuerpos que atacan, otros que se activan en una especie de memoria y que reaccionan cuando vuelven a enfrentar al mismo microorganismo.



El promedio de duración de los anticuerpos es de entre seis y ocho meses, según el estudio. “En ese período son visibles”.



En julio, la médica Doménica Cevallos, de 28 años, contrajo la enfermedad. “Tuve molestias moderadas y estuve conectada a oxígeno durante varios días”. Luego de un mes se recuperó y decidió hacerse la prueba de anticuerpos. Los resultados indicaron que desarrolló una inmunidad alta.

“Sabemos que la persona está protegida por tres a cuatro meses posteriores; también creo depende de la carga viral”.



De ser así, ella ya se habría quedado sin esta protección. No le preocupa, ya que sigue medidas de bioseguridad. Atiende casos de covid, a diario.



Sobre la llegada de un contingente de 50 000 vacunas, para dobles dosis por persona, Cevallos cree necesario priorizar. “Los médicos sí debemos recibir la fórmula, en especial, los de primera línea. Pero las primeras deben ir a la población de mayor mortalidad, como los adultos mayores”.



El agente de control metropolitano, César Tapia, de 34 años, concuerda con la galena. El 9 de diciembre le entregaron el resultado positivo de la PCR. Para él, el personal de control debe tener prioridad para la vacunación, ya que “estamos en las calles y tenemos contacto con personas en condición de mendicidad, movilidad humana, dependencia a las drogas, que no usan ni mascarilla”.



El ministro Juan Carlos Zevallos dijo que en fases posteriores se vacunará a quienes ya se hayan infectado. Hasta octubre, el plan es inmunizar a nueve millones de personas.



Evelyn Sánchez, infectóloga, indica que los pacientes con síntomas o que desarrollan una enfermedad grave producen más anticuerpos, que duran mayor tiempo. Si se desea saber si se mantiene la inmunidad hay que realizarse un test de anticuerpos, luego de 20 días del primer malestar.



Hace 15 días, Mayra Santana, de 42 años, se hizo una prueba de sangre; tiene 1,48% del virus, tras haber sido diagnosticada en julio del 2020. Sus médicos le explicaron que aún tiene inmunidad. Evitar una reinfección, dice, está en las manos de cada uno. “No todo puede hacerlo una vacuna, depende de las personas”.