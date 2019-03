Inmobiliar consultará al juez sobre entrega de cronograma de pagos de Topic

LEA TAMBIÉN

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) consultará cómo proceder con el cronograma de pagos de USD 13,5 millones que entregaron ayer los accionistas de Telconet.

El gerente de la empresa estatal, Nicolás Issa Wagner, dirigirá un escrito al juez de Garantías Penales, Ricardo Barrera. Él resolvió el 27 de febrero del 2019 que los accionistas de la empresa, Tomislav Topic Granados y su hijo Jan Topic Feraud, debían depositar los USD 13,5 millones a la cuenta bancaria de nombre ‘Inmobiliar Lavado de Activos’.



El plazo para la entrega de estos valores se fijó en 72 horas, como lo habían solicitado la Fiscalía y la Procuraduría y comenzaba “a decurrir a partir de la realización de la audiencia”, según la resolución judicial. También señaló que esos “valores sean custodiados temporalmente por Inmobiliar”.



La Fiscalía presume que los USD 13,5 millones fueron recibidos por los accionistas de Telconet, como inversión ilícita de la empresa Glory International para ejecutar el cable submarino, que actualmente está en investigación.

Los accionistas a través de sus abogados, entregaron ayer una carta con el cronograma de pagos, dos cheques certificados por USD 1 millón y anexos de 77 fojas. Lo hicieron en la ventanilla de Coordinación Zonal de Inmobiliar, que funciona en el Parque Samanes, en el norte de Guayaquil, como cualquier documento.



Los funcionarios de la entidad no fueron advertidos de que se iba a realizar la entrega ni tienen claros los procedimientos que se deben realizar.



Los dos cheques están a nombre de Inmobiliar, pero no han sido depositados, pues hacerlo significaría aceptar la custodia de valores que se mencionan en el escrito. Pero el Juez resolvió que los USD 13,5 millones debían ser depositados en la cuenta bancaria. La consulta se entregará al juez la tarde de este jueves 7 de marzo del 2019.



Según Jorge Zavala Egas, abogados de Topic, se cumplió con la entrega de los USD 13,5 millones. Y también esta tarde dejó un escrito en el juzgado, con el cronograma y el resto de los documentos entregados a Inmobiliar.



Dijo que están esperando cualquier ajuste que solicite Inmobiliar o el Gobierno, ya que la resolución judicial menciona que la empresa solo sea “custodio temporal” y que se cumplió la oferta de pago en 72 horas.

“Si no la aceptan tendrá que reajustarse, de acuerdo con lo que sea posible, pero si me dicen mañana que deposite un millón de dólares, no se podrá cumplir”.



Se le preguntó a Zavala: ¿Por qué no hicieron el depósito de los USD 13,5 millones en la cuenta bancaria? Su respuesta fue: “Lo que haya que depositar que lo deposite Inmobiliar, ¿cuál es el problema?”.



-Pero, entonces, ¿Los señores Topic no hicieron el depósito de los USD 13,5 millones?



Zavala dijo: “Hemos entregado un millón de dólares en efectivo, que hagan ellos los 13,5 millones”.



-La resolución señala que deben depositar los USD 13,5 millones, pero no lo han hecho. Zavala: “pero si lo estamos haciendo hasta el mes de octubre, cuál es la desesperación de tener la plata ahora”.