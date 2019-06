El ingreso de bailarinas a la Refinería de Esmeraldas fue autorizado

LEA TAMBIÉN

Con un correo electrónico titulado “Ingreso de Garotas”, el jueves 13 de junio, Patricio Quintero Otoya, presidente de la Comité de Empresa de Trabajadores de Petroecuador (Cetrapep) Noroccidente, solicitó autorización para realizar un corto evento el viernes 14 de junio del 2019, “para rendir homenaje a los trabajadores por el Día del Padre”.

El pedido fue dirigido a Antonio Morales, superintendente de la Refinería de Esmeraldas, quien ese mismo día ordenó dar trámite a la solicitud. La disposición fue ejecutada por Jorge Negrete, analista de Supervisión Operativa.



EL COMERCIO tuvo acceso a los tres correos electrónicos que confirman lo ocurrido. En el primero, Quintero pide a Morales que “permita el ingreso a 2 garotas” y explica que estas personas se ubicarán en el hall del torniquete de ingreso del área administrativa. Además se informó que el evento se iniciará a las 07:15, del viernes 14 de junio, “con la llegada de los compañeros”.



En el segundo correo, Morales responde “tramitar” y lo envía a 4 personas, entre ellos Patricio Quintero y Jorge Negrete. Esta última persona, en un correo final el 13 de junio, escribe al personal de seguridad de la Refinería: “brindar facilidades, está autorizado por el señor Superintendente… Registro y control en bitácora”.



El evento causó revuelo en redes sociales, tras la divulgación de un video publicado en Twitter en donde se observa a una bailarina en las instalaciones de la Refinería, que usa un vestido rojo y tacones altos, sirviendo bombones en la boca a algunos trabajadores.



Las reacciones en la plataforma virtual provocaron que Petroecuador emitiera un comunicado en el que informó que el acto “no fue organizado ni coordinado por las autoridades de la empresa pública”, solicitó un informe para conocer los detalles de lo ocurrido y tomar medidas disciplinarias, pues se pudieron generar riesgo laborales. También cuestionó la “falta de profesionalismo de algunos trabajadores”.

Imagen de los correos de que intercambiaron Antonio Morales y Jorge Navarrete. Foto: Captura de pantalla



Hasta el ministro de Energía, Carlos Pérez, se pronunció indignado por lo acontecido, en su cuenta de Twitter escribió que no se tolerarán este tipo de acciones en ninguna empresa del sector y anunció que exigirá sanciones más severas para los responsables.



Patricio Quintero explicó a este Diario que el Comité de Empresa realiza varias actividades a favor de los trabajadores, como campañas de salud, deportivas y actos de recreación. Negó que las personas contratadas sean bailarinas exóticas, como se especuló en redes sociales, sino que son profesionales dedicados al entretenimiento.



Para el agasajo el Comité gastó USD 280, de sus propios recursos, con eso se pagó al grupo de baile y se compraron snaks para los trabajadores, aseguró Quintero. Afirmó que se cumplieron con los procedimientos para conseguir el permiso correspondiente, que el evento solo duró 15 minutos y que se realizó en una zona que no interfería en las actividades cotidianas de la planta.



Lamentó que los trabajadores sean cuestionados por el corto festejo que buscaba mejorar el clima laboral. Comentó que si bien existe una buena relación con las autoridades de la Refinería, los empleados no reciben una atención médica adecuada. Actualmente el Comité levanta un registro del estado de salud de los empleados, ya que existen varios casos con enfermedades severas.