Algunos ingleses vuelven al trabajo entre relajación del confinamiento

Los habitantes de Inglaterra estaban llamados este miércoles 13 de mayo del 2020 a volver al trabajo si no pueden hacerlo desde casa, entre otras medidas de relajación de un confinamiento que ahora permite salir a tomar el sol, jugar al golf o ver a un amigo.

Segundo país con más muertes debido al covid-19, el Reino Unido contabiliza más de 32 692 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, según el ministerio de Sanidad.



Pero el balance real puede muy superior ya que la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) contabilizó 36 473 casos en los cuales el certificado de defunción indicaba esa enfermedad como causa probable del fallecimiento entre el 21 de marzo y el 1 de mayo.



Se constata sin embargo una reducción en las infecciones y fallecimientos diarios y en las admisiones hospitalarias por lo que, ante el alto coste económico del confinamiento impuesto el 23 de marzo, el primer ministro Boris Johnson decidió aplicar un poco de flexibilidad antes de emprender el desconfinamiento el 1 de junio.



Sin embargo, las medidas que anunció el domingo 10 de mayo en televisión y precisó después en el Parlamento ante una oposición que denunció su plan como “confuso” y “contradictorio”, solo se aplican en Inglaterra.



Las naciones semiautónomas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte deciden su propia descalada y rechazan el plan de Johnson.



Trabajadores de sectores como la construcción o la manufactura estaban llamados a volver al trabajo, siempre y cuando los empleadores garantizasen medidas de distanciamiento social.



Muchas empresas afirman no tener claro cómo hacerlo y los sindicatos se oponen al retorno mientras no se pueda garantizar la seguridad.



Por otra parte, los habitantes de Inglaterra pueden ahora hacer largos viajes en coche, ir a un parque nacional o la playa, pescar, jugar al tenis o al golf y encontrarse con un único amigo a la vez al aire libre y a dos metros de distancia.



Las televisiones mostraron imágenes de autobuses abarrotados y muchos pasajeros sin mascarilla. El gobierno aconsejó no utilizar el transporte público y cubrirse el rostro, aunque el uso de máscaras quirúrgicas no es obligatorio.



La situación no dejaba de provocar confusión: un golf ubicado a caballo entre Inglaterra y Gales se interrogaba sobre si podía reabrir y no está claro si se puede viajar de Inglaterra a Escocia sin ser detenido en la frontera.