Dos horas de trámite y USD 80 para retirar los autos retenidos en Ponceano durante el partido Liga de Quito - Boca

Los dueños de los vehículos retenidos en los alrededores del estadio de la Liga de Quito (Ponceano), por mal estacionamiento, empezaron a llegar a los centros de retención vehicular para recuperarlos la mañana de este jueves 22 de agosto del 2019.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizó la tarde del miércoles 21 un operativo inédito de control de vehículos mal estacionados en las inmediaciones del escenario deportivo, inaugurado hace 22 años en el norte de Quito, durante el partido de Copa Libertadores entre Liga de Quito y el club argentino Boca Juniors.



Las puertas del estadio se abrieron a las 14:00, para el juego programado para las 17:15. El operativo, según la AMT, se inició a las 16:00. Una de las avenidas tradicionalmente ocupada para estacionar es la Diego Vásquez de Cepeda.



Durante el partido, plataformas para transportar vehículos llegaron hasta esa avenida. 52 vehículos estacionados en zonas prohibidas (parterre y aceras) fueron llevados en grúas a los patios de retención de la AMT, y 64 conductores fueron citados con adhesivos por cometer la infracción.



En el patio de retención del sector de La Y un agente informó que hasta las 12:00 de este jueves 30 vehículos ya fueron retirados por sus propietarios.



El horario de atención para que puedan retirar sus vehículos es de 08:00 a 16:30, una vez que hayan pagado la multa correspondiente y el servicio de grúa.



Dario V. comentó que para recuperar su automotor pagó USD 80: la multa de USD 39,4 por la infracción y el resto por el servicio de grúa. Manifiesta que el trámite es engorroso ya que tuvo que hacer dos pagos en distintas instituciones bancarias, además del tiempo que invirtió en realizar la gestión. El servicio de grúa le costó USD 40.



Mariela Sánchez indicó que alrededor de dos horas le tomó

finalizar el trámite. Señala que las autoridades debieron informar las prohibiciones para tomar las precauciones del caso. Indica que en el sector del estadio de Liga no hay parqueaderos que abastezcan cuando hay eventos como el de ayer.

Otro de los afectados dijo que está de acuerdo con que les hayan puesto la multa porque "así dice la Ley". Pero expresó molestia por el cobro del servicio de grúa, porque no se sabe de dónde son las personas que conducen esos vehículos y hubo automotores que no fueron retirados y solo les colocaron un sticker para la multa de tránsito.



Las personas coincidieron en que sus automotores no recibieron

ningún daño pero indican que las autoridades de tránsito deben mejorar la gestión en estos trámites.



"Nos hemos podido percatar de la gran cantidad de vehículos

que hacen uso indebido del espacio público. Están estacionados en los parterres, están estacionados en las veredas", manifestó Danny Gaibor, director general de la AMT.



"Hemos procedido a retirar estos vehículos y obviamente a sancionarlos. Recordemos que estos espacios son para los peatones y no se deben utilizar como estacionamientos. Tenemos que ordenar a la ciudad y parte de eso es justamente que los conductores respeten el espacio público".

Gaibor añadió este 22 de agosto que los operativos de control continuarán todos los días en la capital.



Una de las moradoras de Ponceano, Yesenia Alcívar, dijo que le parece que el control debe hacerse pero informando a los ciudadanos dueños de los vehículos. Señala que ella y otros dueños de locales vieron reducción en sus ventas por el operativo.



La multa para los conductores que estacionen su vehículo en áreas prohibidas es del 10% de un Salario Básico Unificado (SBU) de acuerdo a lo establecido por el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Son USD 39, 4 que tendrán que pagar los infractores y la reducción de tres puntos de su licencia de conducir.