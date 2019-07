El informático sueco Ola Bini se presentó en la Fiscalía acompañado de sus padres

LEA TAMBIÉN

El informático sueco Ola Bini, amigo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se presentó este viernes 5 de julio del 2019 ante la Fiscalía General del Estado de Ecuador a una semana de concluir el periodo de instrucción fiscal iniciado por un supuesto delito de espionaje.

Bini acudió en compañía de sus padres a la Fiscalía como parte de las medidas cautelares impuestas en el caso que se investiga en su contra, y en declaraciones a los medios, su madre admitió sentir "miedo" porque en esta última semana de instrucción las autoridades pudieran "plantar" algo en sus dispositivos para involucrarle en el presunto delito por el que se le investiga.



Pese a que reconoce ser amigo personal del fundador de WikiLeaks, el informático aseguró, una vez más, que no ha tenido vínculo alguno con esa organización ni ha trabajado para ella.



En esta ocasión, su progenitora, Juergel Gustafsson, se dirigió a los periodistas y manifestó que su hijo "es inocente y no ha cometido ningún delito".



Además, dijo que su hijo "quiere vivir aquí porque Ecuador es su hogar" y que seguirá cumpliendo la ley "como siempre lo ha hecho".



Y comentó que estarán acompañando a su hijo por las próximas dos semanas.



El especialista informático tiene un proceso judicial en su contra por participar en una supuesta red de espionaje digital, según informó en su momento la ministra del Interior, María Paula Romo.



En este proceso, cuyas pruebas aún no se conocen, sólo han trascendido las catorce visitas que Bini hizo a Assange, situación que su defensa considera "circunstancial".

Su abogado Carlos Soria, aseguró en su momento que se ha corroborado que "en ningún momento hubo evidencia física o magnética" para pretender que la investigación en contra de Bini prosiga y apostilló que esto "se trató de algún tipo de confusión" y que gracias a eso una persona inocente terminó en la cárcel.



El informático sueco fue puesto en libertad el pasado 20 de junio después de que un juez de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, cuya capital es Quito, decidió aceptar el recurso de hábeas corpus que había pedido su defensa.



El juez consideró que se violaron sus derechos cuando se ordenó su detención preventiva.



A Ola Bini lo detuvieron el pasado 11 de abril, horas después de que el Estado ecuatoriano pusiera fin al asilo concedido a Assange desde 2012 en su Embajada en Londres.



Romo alegó recientemente que cuando se retiró el asilo a Assange se anticipó la posibilidad de ataques a sistemas informáticos públicos y privados "como retaliación a la decisión soberana del Ecuador".



Ello llevó a "revisar los potenciales aliados de Assange en Ecuador" y descubrieron que uno de sus "más asiduos visitantes" en la Embajada en Londres era Bini.