Infectólogos se oponen al uso de antiparasitario como método preventivo contra covid-19

La Sociedad de Infectología del Guayas y la mesa técnica de covid-19 de Guayaquil se pronunciaron en contra del uso de ivermectina, un antiparasitario veterinario, para prevenir esta enfermedad provocada por el coronavirus.

En un comunicado difundido el martes 5 de enero del 2021, el gremio destacó que este fármaco se utiliza principalmente como un antiparasitario para animales. Sin embargo, en los últimos días se ha difundido su ingesta para prevenir el covid-19, en Guayaquil. La ciudad costera fue una de las más golpeadas por la pandemia entre marzo y abril.



El 30 de diciembre del 2020, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, anunció que el Municipio alista una campaña masiva de desparasitación masiva con este producto.



“El Municipio la ha usado, históricamente, para desparasitar. Y si el efecto adicional, según los científicos y los estudios que hacen a nivel mundial, coadyuvan a prevenir o proteger del covid-19, bienvenido sea”, comentó.



Sin embargo, el grupo “no recomienda la utilización de la ivermectina, presentación veterinaria, en personas. Es importante recalcar que dicha formulación ha sido estudiada para el uso veterinario y no humano”.



Ellos señalan que con su ingesta se puede dar una “falsa percepción de seguridad”, por lo que la adherencia de las medidas de bioseguridad puede disminuir.



Los ensayos clínicos en humanos -según el gremio- se han realizado en laboratorio (in vitro), por lo que no se ha comprobado que sea efectivo como método preventivo o tratamiento contra el coronavirus.

“Los documentos que circulan tienen varias inconsistencias, diseños de investigación débiles, publicaciones científicas con datos no comprobables, estudios no controlados y no publicados, por lo tanto, no sujetos a revisión por pares, por lo que no se pueden sacar conclusiones y no permiten confiar en sus resultados”.



La Sociedad además recomienda la realización de ensayos clínicos serios en el país. Así se conocerá si es efectiva o no.



Finalmente, recuerdan que las medidas de bioseguridad deben mantenerse, como el uso correcto de las mascarillas, el distanciamiento (no reuniones ni aglomeraciones) y el lavado frecuente de manos.



Hasta este miércoles 6 de enero del 2021, en el país se reportaron 217 377 casos de covid-19. Pichincha se mantiene como la provincia con más diagnósticos: 76 996. Le siguen Guayas, con 28 000, Manabí, con 15 292, y Azuay, con 13 943.