Colombiana indocumentada en EE.UU. desde hace 20 años enfrenta deportación por denuncia

Una mujer colombiana que llevaba 20 años viviendo ilegalmente en Estados Unidos enfrenta cargos por inmigración irregular luego de ser detenida por agentes de la patrulla fronteriza debido a la denuncia de un ciudadano, un fenómeno creciente, dijeron el martes autoridades.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) dijo que la llamada de un ciudadano el viernes pasado permitió arrestar a la mujer en Oakfield, un pequeño pueblo de menos de mil habitantes en el estado de Maine, cerca del límite con Canadá.



“Estamos viendo un aumento en las aprensiones en comparación con este período el año pasado. Ese aumento se debe, en parte, al apoyo que estamos recibiendo del público”, dijo el jefe de la patrulla fronteriza de Maine, Jason Owens, citado en un comunicado.



“En este caso particular, alguien de la comunidad llamó después de reconocer comportamientos y circunstancias sospechosas”, señaló.



La mujer, cuyo nombre y edad no fueron proporcionados, había ingresado a Estados Unidos en 1999 con una visa de turista.



Al no poder presentar documentos de inmigración válidos que le permitieran permanecer en Estados Unidos fue transportada a la localidad de Houlton, a unos 30 km de Oakfield, donde ingresó en un proceso de deportación.

La mujer quedará bajo custodia del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE en inglés) , dijo el CBP.



El presidente estadounidense, Donald Trump, quien hizo de la lucha contra la inmigración clandestina una de sus prioridades, lanzó el 14 de julio una gran operación con el objetivo de arrestar a unos 2.000 inmigrantes indocumentados en una docena de ciudades, pero no se han divulgado cifras oficiales finales.



Unos 10,5 millones de inmigrantes se encontraban en 2017 en situación ilegal en Estados Unidos, la mayoría latinoamericanos y casi dos tercios con permanencias en el país de más de 10 años, según el Centro de Investigación Pew.