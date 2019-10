Indígenas se apoderaron de la Gobernación de Tungurahua

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Gobernación de Tungurahua, ubicada en el centro de la ciudad andina de Ambato, fue tomada por las organizaciones campesinas e indígenas de la provincia la tarde de este jueves, 10 de octubre del 2019. La edificación patrimonial se encontraba cercada con vallas metálicas y custodiada por un centenar de uniformados para impedir el ingreso de los manifestantes.

El apoderamiento de la infraestructura se dio después de que los indígenas de los pueblos Chibuleo, Tomabela, Kisapincha, Pilahuín, Salasaka y las organizaciones de campesinos recorrieran la avenida Cevallos.



Los manifestantes se concentraron en la plazoleta de la Segunda Constituyente y avenida de la Unidad Nacional, al sur de la urbe. Portando carteles, banderas del emblema patrio y de la provincia de Tungurahua caminaron por la avenida Cevallos y las calles Castillo, Bolívar y Montalvo.



Los movilizados solicitaban la derogatoria del Decreto 883, la liberación de los presos y justicia por la muerte de un indígena en las protestas en Quito.



Los manifestantes se ubicaron en los ingresos a la gobernación cuando comenzaron derribar el cerco metálico.



Los uniformados no lograron controlar a los protestantes que en su mayoría eran hombres, mujeres y niños. Los policías se ubicaron en uno de los extremos del edificio para evitar ser agredidos. Mientras un grupo ingresaba a la edificación de tres plantas otros retiraban los cables que unían las vallas metálicas y otros los retiraban.



“Esta es la lucha que hacemos desde las provincias en apoyo a nuestros compañeros de Quito. No vamos a tomar ningún papel o lápiz de las oficinas de la gobernación porque no somos violentos”, dijo el dirigente indígena, Vicente Chato.



Esta es la sexta gobernación que es tomada por los protestantes en la Sierra Centro y Amazonía. Los indígenas se encuentran en los edificios de Chimborazo, Bolívar, Napo, Pastaza y Morona Santiago.