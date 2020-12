Última semana para matriculación vehicular en línea en Quito; usuarios que incumplan deberán cancelar recargo

A partir del lunes 14 de diciembre del 2020, corre la última semana en la que los usuarios podrán ingresar sus solicitudes para el trámite de matriculación vehicular en línea.

Para hacerlo, deberán ingresar al portal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT): www.amt.gob.ec durante las 24 horas. Quienes no alcancen a hacerlo, tendrán que cancelar un recargo de USD 25. Según datos de la entidad municipal, 250 000 vehículos han sido matriculados.



De esa cantidad, 80 000 usuarios lograron realizar el proceso hasta marzo pasado, antes del inicio de la emergencia sanitaria por el covid-19.



El resto de personas lo hizo desde el 14 de septiembre. En esa fecha, después de que el Municipio lograra la aprobación de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), se habilitó el proceso digital en la página web www.amt.gob.ec.



Los usuarios pueden realizar por Internet la renovación del permiso de circulación, solicitar el cambio de especie y matricular carros exonerados.



La AMT detalló los pasos que deben cumplir en los siguientes trámites



Para vehículos exonerados



- Pagar infracciones de tránsito y no tener convenios vencidos.

- Cancelar los valores de matrícula 2020.

- Declarar sus datos en la plataforma.

- Ser el propietario del vehículo.



Para la renovación de la matrícula o cambio de especie



- Haber matriculado y aprobado la RTV en el 2019.

- Pagar las infracciones de tránsito y no tener convenios vencidos.

- Cancelar los valores de matrícula e impuesto al rodaje 2020.

- Declarar sus datos en la plataforma.



Además, de forma presencial, la ciudadanía puede realizar los siguientes trámites de matriculación:



- Transferencia de dominio.

- Cambio de servicio.

- Duplicados de placas (pérdida o robo).

- Duplicados de matrícula por pérdida o robo.

- Emisión de matrícula por primera vez (menaje de casa, importados directamente por el propietario).



Para garantizar los procesos presenciales, la AMT amplió los horarios de entrega de turnos y de atención al público. El sábado 19 de diciembre se asignarán turnos desde las 08:00 hasta las 16:15 y la atención será hasta las 16:30. El domingo 20 de diciembre se proporcionarán turnos desde las 08:00 hasta las 13:45 y se atenderá hasta las 14:00.



Los días 25 y 26 de diciembre no se entregarán turnos y no habrá atención. Solo los usuarios que no realizaron la matriculación vehicular en febrero deberán cancelar USD 25 por la calendarización.