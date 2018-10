La incorporación de productos, propuesta del empresariado para la reactivación de la TIC con EE.UU.

LEA TAMBIÉN

El sector empresarial se alista para la reactivación del Consejo de Inversiones y Comercio (TIC, por sus siglas en inglés), que se desarrollará en Washington el 14 y 15 de noviembre del 2018.

Los directivos de la Cámara Ecuatoriana, Americana de Comercio (Amcham), que agrupa a 360 empresas en Ecuador, dieron a conocer los primeros planteamientos para la conformación de una postura unánime entre el sector privado y público que viajará hasta los Estados Unidos para dicha cita que no se concretaba desde hace 9 años.



María Antonieta Reyes, directora ejecutiva de la Amcham, y Juan Carlos Cassinelli, presidente del Comité de Reactivación TIC del gremio, convocaron a la prensa la mañana de este miércoles 31 de octubre del 2018. Ellos aseguraron que ayer, 30 de octubre, sostuvieron una reunión con el ministro Pablo Campana, de Comercio Exterior, quien liderará la misión.



Cassinelli explicó que entre los temas que se van a enfocar consta la solicitud como sector público la incorporación de productos que no están en el SGP, como el atún, flores cortadas, brócoli, alcachofa. También el revisar el tema de manejo de preferencias arancelarias como el camarón, que paga arancel a pesar de que ingresa a Estados Unidos con preferencia.



En esa línea aseguró que la próxima semana el ministro Campana convocará a una reunión a los empresarios del país para adoptar una agenda única. “Es sumamente importante que el sector vaya con una posición unánime (…) Campana va a convocar a una reunión la próxima semana para consolidar las posiciones y de esa manera ir a ese cuarto de alado”.



Cassinelli afirmó que el 14 será la reunión entre privados de los dos países y el 15 lo hará el sector público, que es el que va a formular los temas que se van a tratar en el tiempo.



Otros temas que se analizarán por el sector privado ecuatoriano están los fitosanitarios, técnicos, también los tratados de protección de inversiones.



Según Reyes, en la cita con Campana se definirán cuántos puestos se definirán para completar la misión que viajará a Estados Unidos. Sin embargo, adelantó que estarán representantes de los principales sectores exportadores como camarón, banano, flores. Se prevé, en cambio, que la contraparte privada de ese país este conformado por exportadores de materias primas.



“Es evidente que ellos tienen interés en recibir, primero, seguridad jurídica que pasa por preocupaciones que han sido públicas como el manejo judicial en el Ecuador (…) el segundo tema será el de propiedad intelectual que siempre está vigente…”, indicó Cassinelli.



Para el también exministro de Comercio el tener esta mesa de negociación es “un gran avance”, pues cree que es una vía para reunirse cada cierto tiempo, identificar las oportunidades de inversión, comercio y puede dar líneas para un futuro tratado comercial.



Los Estados Unidos constituyen para Ecuador su principal socio comercial. Las exportaciones de productos no petroleros representaron en el 2017 el 21% (USD 1 727 millones). Los principales productos fueron camarones (22%), flores naturales (20%) y banano (16%).



En tanto, las importaciones desde esa Nación sumaron ese año USD 1 864 millones; el 51% correspondió a materias primas, el 35% a bienes de capital y el 14% a bienes de consumo, según el Banco Central del Ecuador.