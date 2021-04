En Guamote se produjo un incidente en plena campaña; Equipo de Guillermo Lasso y Delfín Quishpe dan versiones

El equipo de campaña de Guillermo Lasso, candidato de la alianza Creo-PSC, denunció este viernes 2 de abril de 2021 un incidente en la localidad de Guamote.

En un comunicado, señaló que el alcalde del cantón, Delfín Quishpe, “bloqueó la carretera y les atacó con piedras, incitando a la violencia”.



En redes sociales se difundieron fotografías en las que se ve al Alcalde con ademanes amenazantes en una carretera.



“Con el propósito de evitar violencia entre hermanos ecuatorianos no insistimos en ingresar a Guamote”, dijo Guillermo Lasso, quien improvisó una rueda de prensa en el camino, cerca de la localidad. “Es lamentable lo que ha hecho Delfín Quishpe y ojalá que las autoridades competentes actúen”, continuó Lasso.



El alcalde de Guamote, Delfín Quishpe, contó a EL COMERCIO que sufrió un atentado. Señaló que los hechos se dieron esta mañana cuando él ingresaba a una propiedad, en la comunidad de San Antonio, en la panamericana

E35.



Según Quishpe, debió obstaculizar la vía por unos instantes mientras tenía dificultades para avanzar hacia su propiedad en un vehículo 4x4 cuando llegaron desconocidos y lo agredieron.



“No sé a dónde se estaba dirigiendo una caravana de vehículos con placa de Guayas de diferentes marcas. Yo estaba ingresando con un vehículo 4x4. En la cuneta, hasta colocar la piedra y poner la doble, yo estaba obstaculizando el camino. Pero una persona llega y dice: a ver deme paso. Le digo espere señor y me dice indio dame paso”, relató.



Aseguró que después de este incidente se encontró con otro grupo del candidato de Creo, que le rompió el parabrisas de su vehículo, a lo que catalogó de “intento de asesinato”.



“Tienen que responder, subsanar esto y que públicamente digan que fue una equivocación”, señaló.



Quishpe rechazó que se lo vincule con el correísmo, pues aclaró que fue electo por Pachakutik y que no participa de la campaña presidencial. Aseguró que no guarda relación con los comuneros que se apostaron en la vía con pancartas contra Lasso.

Dijo que en calidad de Alcalde y presidente del Comité de Operaciones de Emergencia cantonal debe hacer cumplir la prohibición de aglomeraciones para prevenir contagios del covid-19.