Incertidumbre en hoteleros sobre cómo manejar personas en cuarentena por el covid-19 en sus establecimientos

El sector hotelero ecuatoriano reporta un 50% de cancelaciones de reservas durante la última semana y una ocupación de habitaciones de entre el 20 y 30%, por la caída del turismo que ha generado el temor por la expansión del coronavirus.

En este escenario, los representantes del sector hotelero consideran que no están preparados para recibir a los viajeros que tendrán que permanecer en 14 días de cuarentena por proceder de destinos con alta incidencia de casos de covid-19.



Andre Obiol, presidente de la Federación Nacional de Hoteles del Ecuador, señala que no se han establecido aspectos como el hecho de si se deben destinar áreas exclusivas para estos grupos. "No sabemos cómo se debe manejar los utensilios de alimentación que usen los huéspedes, ni cómo higienizar las toallas o sábanas que usen", añade.



El acuerdo interministerial firmado el pasado 12 de marzo entre el Ministerio de Gobierno y el de Relaciones Exteriores establece que los pasajeros que procedan de países con un alto número de casos del virus, hagan la cuarentena en un hogar, si tienen la posibilidad o en un hotel. Los viajeros tienen la obligación de entrar al país con comprobantes de tener reservas pagadas en hoteles.



Obiol cuestiona que tampoco está claro qué pasa cuando un pasajero ha tenido escala en uno de los países con números altos de casos, pero procede de otro país que no esté en la lista de más riesgo, o qué pasa con la tripulación de los aviones que estuvo en contacto con los pasajeros en cuarentena.



El Gobierno informó a los hoteleros que apenas se identifique que un huésped en cuarentena presente síntomas, se notifique a la autoridad de salud para que se le realicen pruebas a la persona y sea trasladada a una casa de salud.



Lo que preocupa al sector es que no saben qué pasará con el personal de servicio que trabaja en el hotel y que haya tenido contacto con la persona posiblemente enferma, pues tampoco están claros los protocolos, dice Obiol.



Otro problema es la informalidad que generan las plataformas online de hospedaje, como Airbnb, dice Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador.



Según este gremio, alrededor de un 50% de las reservas de hospedaje en Ecuador se realizan en espacios que se rentan en este tipo de aplicaciones de economía colaborativa, en donde no se podría garantizar que el viajero cumpla con el período de 14 días de cuarentena.





Los hoteleros han tenido reuniones con autoridades municipales de Quito, Guayaquil y Cuenca desde que se emitió el acuerdo ministerial, en las que coincidieron en que la principal preocupación del gremio es la caída de ingresos que están registrando este mes y que dificultan el pago de salarios, impuestos y otros compromisos, dice Norman Bock, representante de Hoteles de Quito Metropolitano HQM.



En una carta firmada por siete gremios turísticos y hoteleros, los voceros hacen propuestas en nueve áreas al Gobierno para proteger al sector y dinamizar el turismo una vez que los problemas generados por el virus se reduzcan.



En lo relacionado a financiamiento, por ejemplo, plantean que la banca pública conceda un período de gracia del pago del capital e intereses de las deudas del sector turístico por un lapso de dos años.



También piden al Gobierno que asigne recursos para que la banca privada refinancie las deudas actuales y conceda nuevas líneas de crédito con interés inferior en dos puntos para el segmento productivo corporativo.



Otro pedido es crear un esquema de financiamiento con intereses reducidos para el pago de los impuestos con el Servicio de Rentas Internas (SRI), aplazamiento de los pagos a la seguridad social por los próximos seis meses de los aportes patronales, reformas laborales que faciliten la contratación de acuerdo con períodos altos y bajos, según el giro del negocio, entre otros.