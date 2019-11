Cobro del 12% de IVA a Uber y otras ‘apps’ busca generar competencia igualitaria, dice el Gobierno

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, informó este miércoles 27 de noviembre del 2019, que el Gobierno ha "conversado" con empresas sobre el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) a los servicios de plataformas digitales.

Andrés Michelena, durante una entrevista televisiva, señaló que el Gobierno ha mantenido "conversaciones" con Netflix y Uber, que son servicios de consumo de los ecuatorianos, sobre el cobro del IVA que se encuentra contemplado en la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria remitida por el Ejecutivo el jueves 21 de noviembre del 2019 a la Asamblea Nacional.



"Netflix tiene 400 000 clientes en el país y no paga ni un solo centavo de impuestos. Con Netflix hemos conversado... es un servicio que lo consumimos los ecuatorianos, lo pagamos los ecuatorianos, es dinero de los ecuatorianos y no se queda en el país".



El Ministro señaló que los consumidores serán, finalmente, quienes decidan qué comprar, pero destacó que hay la necesidad de generar una "competencia igualitaria" con operadores locales. El funcionario puso como ejemplo a firmas como CNT o empresas que dan servicio de cable por satélite, las cuales pagan impuesto a la renta y otros tributos.



"Uber no va a pagar por el contenido sino por el servicio. Esto no es recoger mucho dinero para la caja fiscal, simplemente es generar una competencia igualitaria entre servicios nacionales y servicios internacionales", sostuvo Michelena.



La Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria tiene 50 artículos y reforma de temas tributarios y de telecomunicaciones. La Comisión de Régimen Económico, donde se analiza el texto, espera tener el informe para primer debate el miércoles , 27 de noviembre del 2019.