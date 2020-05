En el IESS Quito Sur, 10 pacientes han superado el covid-19 y se han dado 300 altas hospitalarias

LEA TAMBIÉN

Un total de 300 pacientes contagiados con covid-19 han recibido el alta hospitalaria en el Hospital Quito Sur, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), desde que comenzó la emergencia sanitaria. Ellos ya no presentan síntomas pero continúan con su tratamiento en casa. Adicionalmente 10 ciudadanos obtuvieron altas epidemiológicas, es decir, están libres de la nueva cepa de coronavirus.

Los pacientes que siguen con el tratamiento son monitoreados constantemente, para conocer su estado de salud. Debido al aumento de casos positivos se ha categorizado a los pacientes; es decir, a aquellos que están en hospitalización clínica se les ja designado el color: rojo porque requieren mayor cuidado; naranja, a quienes necesitan un cuidado medio o moderado; y verde, para un cuidado general.



Estos últimos tienen una "prealta", en la que se valora si no necesitan oxígeno sino solo medicación oral, para que pueden ir a casa. Luego de ello se forman grupos de 20 o 30 pacientes diarios, para entregarles el alta masiva.



El Hospital, además, organiza el traslado en ambulancia junto al personal capacitado. También se encargan del despacho de recetas y se hace un estudio socioeconómico para conocer si tienen o no las condiciones necesarias para ir a sus domicilios.



"Me siento súper bien, no quisiera que esto pase nadie, le acaba a uno. Mi familia sabe que voy a casa, después de 16 días. Les pido que se cuiden, que no salgan de sus hogares. Me voy agradecido con Dios y con todo el personal de salud, quienes salvaron mi vida", señaló Marcelo, uno de los pacientes que recibió el alta hospitalaria.



Marcelo ingresó con un cuadro clínico grave y estuvo en la unidad de cuidados intensivos (UCI). En esa área pasó cerca de 20 días. Ahora está en casa y en una condición estable. "El hecho de que un paciente te diga gracias, es el mejor pago que podemos recibir, eso te llena y te hace sentir que haces las cosas bien", señaló el subdirector de Auditoría Médica, Marco Bonifaz.

El Hospital del IESS Quito Sur es centinela, es decir, atiende únicamente casos de covid-19. Cuenta con 339 camas en hospitalización y 15 puestos en UCI. Adicionalmente, se instalaron dos servicios que están en la parte exterior: el área de triaje para sintomáticos respiratorios donde se valora inicialmente a los pacientes. Estos se colocaron a finales del año anterior.



Las Fuerzas Armadas también aportaron con la instalación de un campamento, con capacidad para 200 camas, para pacientes que no necesitan medicación intravenosa ni oxígeno.