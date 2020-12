IESS establece protocolos para reprogramar citas médicas

Los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) deberán reprogramar citas con otros profesionales, si el médico asignado inicialmente no puede atender a sus pacientes el día establecido. O se agendará en un plazo no mayor a cinco días. Lo informó Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo, la tarde de este miércoles 9 de diciembre del 2020.

Esta medida se tomó con el objetivo de mejorar la atención a los afiliados y jubilados que sacan sus turnos en los centros médicos. Para ello se han establecido protocolos de cumplimiento obligatorio.



“Si por causa mayor comprobada y certificada, los médicos no pueden asistir a sus citas, los centros tienen la obligación de programar ese mismo día con otro profesional. Si no es posible tendrán hasta cinco días para hacerlo. Antes los afiliados debían llamar otra vez para agendar un turno y demoraba más”.



Sobre las denuncias de irregularidades en el IESS



El presidente del Consejo Directivo del Seguro Social mencionó que se realizan investigaciones a galenos vinculados a la entidad que habrían referido a pacientes a centros privados.



“No es anormal que un profesional trabaje en el IESS y luego de eso atienda en otras clínicas. Lo que no es normal es que cobre en el IESS las mismas horas que (está) en otro espacio. Estamos haciendo las consultas para ver quién ha realizado estas derivaciones y demás”.



Wated dijo que tienen una lista médicos que han referido a los afiliados a otras casas de salud. “Estamos profundizando en este tema. Debemos ver las razones que han tenido para no operar pese a que podían hacerlo y si tienen vínculos con otras clínicas”.



Las indagaciones seguirán avanzando y se espera tener resultados preliminares en las siguientes semanas.



Las acciones durante la pandemia



En la rueda de prensa también se habló sobre la atención a pacientes con covid-19, en los establecimientos. A escala nacional se ha tratado a 1,2 millones de personas; 10 466 corresponden a altas hospitalarias; 87 629 pruebas de diagnóstico y 7 145 fallecidos.



Solo en Pichincha -la provincia con más contagios- son 331 782 atenciones a infectados con la nueva cepa de coronavirus y 1 324 decesos registrados en sus centros.



La ocupación de camas no ha variado en las unidades médicas de esta localidad. En la semana comprendida del lunes 30 de noviembre al domingo 6 de diciembre del 2020, 86 de las 219 camas estaban libres; al igual que 11 de las 105 de terapia intensiva.



Wated también habló sobre la dotación de fármacos, en especial, sedantes para pacientes con covid-19 que requieren intubación.



“Vamos consiguiendo en pocas proporciones. Los concursos están listos, pero hay mucha oferta. Este es un problema de todo el sistema. Con el Ministerio de Salud estamos trabajando para enfrentar un posible desabastecimiento”.



Wated destacó uno de los planes futuros que se implementarán. Se tiene previsto, dijo, la construcción de al menos 13 dispensarios médicos pertenecientes al Seguro Campesino.