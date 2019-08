IESS responde 22 dudas sobre los nuevos hipotecarios

LEA TAMBIÉN

Desde hoy, 26 de agosto del 2019, estarán vigentes las nuevas condiciones de los hipotecarios del Banco del Afiliado (Biess), que cubren el 100% del avaluó de una vivienda de hasta USD 130 000, con tasas que oscilan entre el 5,99% y 6,99%, y hasta 25 años plazo.

Los productos son parte del programa que lanzó la entidad la semana pasada y que se denomina “Casa para todos”.



El director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Pichincha, Andrés Campaña, respondió 22 dudas de los lectores de El Comercio.



Estas son las respuestas:



1. ¿Cuándo se habilitará la página del Biess para las nuevas tasas?



En este momento ya se están receptando las solicitudes.



2. ¿Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos?



Los afiliados, los afiliados voluntarios y los jubilados podrán acceder al crédito, pero tendrán requisitos diferenciados.



En el caso de los afiliados necesitan 36 aportaciones, 12 consecutivas; no tener mora o registrar deuda pendiente con el IESS o Biess; tener máximo 75 años; no tener una enfermedad degenerativa y presentar la calificación que da el banco.



Los jubilados no tienen que cumplir con aportaciones. Ellos pueden acceder al crédito gracias a que reciben una pensión.



De las 12 consecutivas que exige la entidad, los voluntarios deben cumplir seis aportaciones como afiliado voluntario.



3. ¿El Biess considera los ingresos brutos o netos para definir el monto del préstamo?



Hay varias variables que se analizan, una de ellas es el ingreso que está vinculado al sueldo, las reservas en el fondo de cesantía o en el fondo de reserva. Los ingresos que se consideran son los brutos.

4. Si ya tiene crédito hipotecario, ¿el afiliado puede acceder a otro con las nuevas condiciones?



No.



5. ¿Los afiliados que tienen un crédito con las condiciones anteriores (con tasas más altas) pueden reemplazar ese préstamo por uno con las nuevas tasas y montos?



No.



6. Si un asegurado tiene un préstamo quirografario, ¿puede acceder a los préstamos de Casa para todos?



Sí puede acceder al hipotecario sin ningún problema.



7. Si una persona tiene un hipotecario y ya casi termina de pagarlo, pero ahora quiere otro para remodelar la casa, ¿puede pedir un préstamo con las nuevas condiciones?



No. Los nuevos productos son solo para casa nueva o usada. Remodelación no entra.



8. ¿Los extranjeros que ya están con todos los papeles en regla pueden acceder a estos créditos?



Claro que sí, lo que habría que verificar es si se encuentra afiliado y si ha cumplido con los requisitos.

9. ¿Una persona que está en la central de riesgos puede acceder al préstamo?



No. Para la calificación, el Biess también considera si es una persona está en la central de riesgos.



10. Si una persona gana el salario básico, ¿puede acceder?



Lo ideal es que el afiliado ingrese a la página web, con su clave personal y ver qué capacidad de crédito tiene. Las viviendas de hasta USD 90 000 son inmuebles asequibles para muchas personas.



11. ¿Con los créditos de hasta USD 90 000 que se están promocionando con una tasa del 5,99% se financiará el 100% de la vivienda?



Exactamente y sin entrada.



12. ¿El tipo de vivienda debe cumplir algún requisito?



No. Solo que sea terminada, nueva o usada. El lanzamiento de los nuevos créditos, realizada el martes de la semana pasada (20 de agosto del 2019) y al que asistió el Presidente de la República, se hizo en el sector de la Armenia, en Quito. En ese evento el Mandatario señaló que lo que busca el IESS es que los ecuatorianos accedan a vivienda digna. Es por eso que hay inmuebles que se están ofertando a un precio cómodo, visualmente muy lindas. De hecho, en el sector donde hicimos el lanzamiento había departamentos con valores de USD 50 000 y muy bonitos.



13. Si una persona quiere comprar un terreno, ¿el Biess presta bajo las nuevas condiciones?



No, para eso existen otras líneas de crédito. Los préstamos “Casa para todos” están destinados para personas que quieran adquirir una vivienda nueva o usada.

14. ¿Cuál es el techo de los préstamos hipotecarios?



El techo máximo de los hipotecarios ahora es de USD 460 000, antes era de USD 200 000.



15. Si un afiliado ya dispone de una casa y quiere construir una nueva ¿hay algún impedimento?



No hay ningún impedimento, siempre que no tenga obligaciones pendientes con el Iess, Biess y no tenga ya un hipotecario.



16. Si una persona vive fuera del país, ¿puede acceder a los nuevos créditos?



Esto es para afiliados. La entidad ha venido impulsando el aumento del número de afiliados a la institución y los ecuatorianos en el exterior hoy pueden acceder como afiliados voluntarios. Invitamos a los ecuatorianos que viven fuera del país para que usen estos nuevos servicios.



17. Si soy una persona con discapacidad y estoy afiliada, ¿cuáles son las condiciones para poder acceder al crédito?



Tener 36 aportaciones (las 12 últimas con carácter consecutivas), ser menor de 75 años, no tener obligaciones pendientes, no tener un crédito pendiente, no tener una enfermedad degenerativa y la calificación del Biess. Esos son los siete requisitos más importantes.



18. ¿Cuánto tiempo se demora el desembolso?



La pre calificación se hace por la página web, se imprime los requisitos que se solicitan. Estos documentos se presentan al banco y, desde ese momento, se contabilizan 56 días.

19. ¿Qué nivel de ingresos puede comprometer el afiliado para acceder a estos préstamos? ¿Es el 40 o 30%?



Se seguirá tomando en cuenta el 40%.



20. ¿Qué pasa si un afiliado ya cuenta con un hipotecario en una entidad privada? ¿Esta es una restricción?



No, la restricción es que el afiliado ya tenga crédito hipotecario en el Biess.



21. Si un afiliado cuenta con un hipotecario y solo le descuentan a él ¿su esposa podría acceder a un nuevo crédito a su nombre?



Sí, pero siempre y cuando no exista la sociedad conyugal. Generalmente, cuando existe un matrimonio existe la sociedad conyugal y el crédito es solidario.



22. Si un afiliado quiere un hipotecario para construir una propiedad con fines comerciales ¿puede acceder bajo las nuevas condiciones?



Hay otra línea de crédito para eso y diferente al programa Casa para todos, que es solo para vivienda.