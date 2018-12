IESS realizó descuentos a empleados para Alianza País y Cambio Generacional

LEA TAMBIÉN

El IESS realizó descuentos por USD 378 932 a un total de 533 servidores públicos. De ese monto, descontado por rol de pago, USD 363 319 fueron transferidos a los movimientos políticos Alianza País y Cambio Generacional.

La información se desprende de la lectura del borrador del examen especial de la Contraloría al proceso de reclutamiento, selección, contratación y nombramiento de personal y remuneraciones del IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2018. La lectura se realizó la tarde de hoy 5 de diciembre en el edificio matriz de la Contraloría.



De los 533 servidores, la auditoría solicitó verificación de que existía autorización de 120 de ellos, comprobándose que en algunos casos no había la autorización para los descuentos, que también se estaban efectuando a ex servidores.



Según el borrador, se transfirieron cerca de USD 116 000 a las cuentas de varios funcionarios de la entidad, entre ellos la directora provincial del IESS en Pichincha.



La finalidad de estos débitos era el financiamiento para “la asistencia en el cambio de guardia en la Plaza Grande”, actividades culturales y de campaña, incluida la campaña electoral del actual mandatario Lenín Moreno para la Presidencia.



En el documento se enfatiza que los pagos de salarios son intransferibles y no pueden ser disminuidos, sin autorización.