Human Rights Watch acusa a EE.UU. de arriesgar a miles de inmigrantes al contagio del covid-19

La organización Humans Rights Watch (HRW) acusó este jueves de 2 de abril de 2020 a EE.UU. de poner en riesgo de contraer el coronavirus a los miles de demandantes de asilo que son enviados a asentamientos en México en respuesta a la nueva normativa conocida como "permanece en México".

"El Gobierno de EE.UU. está empujando a la gente que está en el proceso de demandar asilo, incluidos los niños, a vivir en condiciones nada higiénicas que incrementan innecesariamente su riesgo de contraer el coronavirus", lamentó en un comunicado Arianna Sawyer, investigadora de HRW.



La institución denuncia además que las nuevas restricciones de viaje impuestas por el Gobierno de Estados Unidos el pasado 20 de marzo permiten a los agentes fronterizos denegar la entrada a personas que antes hubieran sido acogidas en centros de detención de EE.UU., como los niños no acompañados.



En su comunicado, HRW afirma que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debería acabar inmediatamente con la política de los Protocolos de Protección al Inmigrante (MPP), también llamada "permanece en México", y deshacer las restricciones de viaje.



Además, los demandantes de asilo fuera del programa MPP no deberían ser detenidos, sino puestos bajo libertad condicional en EE.UU. bajo una cuarentena u otras medidas necesarias para la salud pública, reclamó la organización humanitaria, que opinó que cualquier política que cierre las fronteras a los demandantes de asilo violaría los derechos estadounidenses e internacionales.



"Incluso en tiempos de emergencia, los gobiernos continúan estando obligados a proteger a los refugiados de tener que volver a enfrentarse a la persecución, exponerse a condiciones inhumanas y degradantes o amenazas contra la vida y sus seguridad física", destacó.



Bajo el programa MPP, los demandantes de asilo en EE.UU. que no son mexicanos son enviados de vuelta a algunas ciudades de México mientras esperan a comparecer ante una corte migratoria estadounidense; sin embargo, a raíz de la pandemia del covid-19, todas los comparecencias hasta el 1 de mayo han sido reagendadas, alargando así la espera de muchos de los inmigrantes.



Por eso, HRW considera que estos demandantes de asilo deberían poder aguardar junto a sus familiares o amigos en EE.UU. bajo un régimen de cuarentena o, en última instancia, ser acogidos en instalaciones del gobierno federal.