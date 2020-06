Hospital de Loja abre otro piso para pacientes de covid-19 ante el incremento de casos

LEA TAMBIÉN

Los contagios de covid-19 no dan tregua en el hospital Isidro Ayora del Ministerio de Salud Pública (MSP), de la capital lojana. Este es uno de los dos hospitales que atienden casos de coronavirus y actualmente está con una altísima carga de pacientes.

La provincia registra 767 casos de covid-19, de los cuales 607 están en el cantón Loja, según las cifras del MSP de este viernes 26 de junio del 2020. Menos de la mitad se han recuperado y en la provincia suman 44 personas fallecidas.



El Isidro Ayora tiene 17 camas en hospitalización para pacientes con complicaciones moderadas y 12 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Este viernes 26 de julio del 2020 había 14 hospitalizados y 10 en UCI, con pronóstico reservado.



Esto obligó a sus autoridades -como parte del plan de contingencia- a habilitar la segunda planta del hospital para atender la demanda. Este piso dispone de otras 17 camas y este viernes 26 de junio de 2020 quedó listo para -en caso de que sea necesario- empiece a funcionar desde este sábado 27.



Roberto Salcedo, gerente del Isidro Ayora, confirmó que en esta semana la ocupación ha sido elevada y que a diario tienen un promedio de ingreso de entre tres y seis pacientes. El miércoles 24 de junio, por ejemplo, dieron el alta a seis pacientes e ingresó el mismo número.



Le preocupa tener que ingresar pacientes en la parte limpia (segundo piso) donde hay contacto con otros departamentos y podrían generar contaminación y complicar las cosas. “No podemos garantizar al 100% que personas con otras patologías no se contagien”.



Por ahora, Salcedo no habla de colapso porque hay planes de seguridad para ampliar el número de camas. Pero dijo que no se trata solo de espacio, porque si sobrepasan el segundo piso faltarán profesionales sanitarios y declararán a este hospital solo para atender casos de covid-19 y no para otras patologías, como ocurre actualmente.



Para los médicos, el aumento de contagios responde a la falta de colaboración ciudadana. “Aquí no se trata del color del semáforo, sino del cuidado personal. En los barrios casi nadie usa mascarillas, se olvidan de lavarse las manos y hacen deportes sin protección”, dijo Salcedo.



En esos espacios hay personas portadoras del virus, asintomáticas, que no respetan el aislamiento y están en contacto directo con sus familiares. De esta forma contagiaron a personas del núcleo familiar, de la tercera edad, que nunca salieron de sus casas, señaló el Gerente.



La mayoría de los pacientes de UCI son adultos mayores con otras patologías como diabetes, hipertensión, cáncer o insuficiencia renal. “Son los casos que en pocas horas de hospitalización se complican, no evolucionan favorablemente y en pocas horas son derivados a UCI”, explicó Salcedo.



En los meses anteriores, a hospitalización ingresaban pacientes jóvenes y en un promedio de cinco días recibían el alta médica, pero ahora llegan hasta 10 días de internamiento. “Lo ideal sería que se mantenga el mismo ritmo de ingreso y salida, pero eso no está ocurriendo”, señaló Salcedo.

El personal sanitario no tiene descanso en la cobertura de pacientes y viven un ritmo acelerado, incluso en el área de emergencia no covid-19. En abril de 2020 atendieron 800 pacientes y en mayo 1 400. Además, en cuidados intermedios de otros pisos están atendiendo a los pacientes de otras patologías que necesitan UCI.