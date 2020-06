Hospital de Guayaquil investiga 23 casos de síndrome relacionado con covid-19 en niños

LEA TAMBIÉN

El hospital pediátrico Roberto Gilbert, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, analiza 23 casos de síndrome inflamatorio multisistémico asociado a covid-19. Esta manifestación ha sido advertida por la Organización Mundial de la Salud, que el pasado 15 de mayo emitió una alerta para el país.

La inflamación es una respuesta del sistema inmunitario del cuerpo para combatir el virus. En casos reportados en Europa y Norteamérica el síndrome ha presentado rasgos similares a la enfermedad de Kawasaki, un proceso inflamatorio de la piel que genera erupciones, enrojecimiento, edema de manos y pies.



La pediatra infectóloga Mildred Zambrano explica que los síntomas son leves en la mayoría de los casos. Las complicaciones dependen del órgano afectado por la hiperinflamación y pueden ser cardiológicas, renales, dermatológicas, neurológicas, gastrointestinales o respiratorias.



En casos severos la inflamación puede extenderse a los vasos sanguíneos y causar una vasculitis. Si no se trata a tiempo, esta complicación genera daño en los tejidos e insuficiencia orgánica.



“En el Hospital Roberto Gilbert se elaboró con los servicios de pediatría, urgencias, terapia intensiva, neonatología, hematología, cardiología, cirugía e infectología un protocolo de atención de pacientes con sospecha de enfermedad por covid- 19, siguiendo lineamientos internacionales, que se actualizan periódicamente”, asegura Zambrano.



Según datos del Ministerio de Salud Pública, el 3,7% de los diagnósticos por coronavirus en el país corresponde a menores de 19 años de edad. El primer caso documentado fue en Los Ríos, reportado el 21 de mayo. Se trata de un menor de 13 años que se recupera en casa después de 13 días de hospitalización.



Hasta el 8 de junio Guayas registraba 425 casos confirmados de covid-19 en niños y adolescentes. Al hospital Roberto Gilbert han ingresado desde fines de marzo 192 pacientes pediátricos por coronavirus. 118 fueron confirmados por cuadro clínico, nexo epidemiológico, resultados radiológicos y de laboratorio.



La infectóloga Zambrano explica que el 84% presentó fiebre, el 44 % tuvo tos y el 38% tuvo dificultad respiratoria. En cuanto a signos relacionados con el síndrome inflamatorio multisistémico detalla que el 67% presentó problemas gastrointestinales (vómitos, diarrea, dolor abdominal) y un 30% tuvo lesiones de la piel.



El protocolo del Ministerio de Salud para la identificación de casos en menores de edad advierte la presencia de fiebre por más de tres días y al menos otros dos síntomas, entre ellos erupciones, conjuntivitis, disfunción cardíaca, problemas gastrointestinales agudos y evidencia de covid-19.



Recomendaciones



Para evitar contagios de covid-19 en niños, la infectóloga del hospital Roberto Gilbert aconseja:



- Lavado de manos con agua y jabón o el uso de un sanitizante de manos.

- Evitar compartir objetos de uso personal.

- Lavar los juguetes, siguiendo las instrucciones del fabricante.

- Limpie y desinfecte su hogar como de costumbre.

- Reduzca el contacto cercano con otras personas, practicando el distanciamiento social; evitar agrupaciones.

- De ser necesario, usar mascarillas. No es recomendable en menores de 2 años ni en pacientes con discapacidad, que no puedan retirarse la mascarilla, por el riesgo de asfixia.