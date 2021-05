Hombre que violó a una niña de 13 años fue atacado cuando llegó a la cárcel

Kadian Nelson, un hombre de 27 años que se declaró culpable por los delitos de secuestro, violación y amenaza de muerte a una menor de edad fue atacado por otro reo horas después de ingresar a prisión.

Según informó el medio británico The Sun el pasado 29 de abril del 2021, Nelson fue atacado cuando estaba en la prisión de Wandsworth, en Londres, y tuvo que ser hospitalizado luego de la agresión.



La información del sitio señala que el hombre fue abordado por otro interno, quien lo empujó contra un escritorio de madera y fue tal la violencia que ésta se agrietó y le clavó una astilla en la mejilla.



Tras el hecho se inició una investigación, mientras que Nelson fue trasladado a un hospital y debió ser intervenido quirúrgicamente para tratar la herida.



Tras salir de la casa de salud, el hombre fue reingresado a la cárcel a la espera de la lectura de su sentencia, la cual se conocerá en agosto del 2021, indica el medio.



Sobre el ataque a la niña, la información detalla que Kadian la siguió en el suroeste de Londres antes de acercarse a ella por detrás y poner una mano sobre su boca y otra en su cabeza.



Nelson también amenazó con matarla y la obligó a caminar hacia un callejón en Mitcham, el 3 de noviembre del 2020.



Después de la agresión sexual, la Policía Metropolitana nombró a Nelson como sospechoso y lo instó a que se presentara por su propia seguridad. Las autoridades además dijeron a los residentes locales que no se tomaran la ley en sus propias manos después de que los residentes locales expresaran su ira y rechazo en redes sociales.



Finalmente, el hombre fue atrapado pocas horas después en la localidad de Tooting, a unos dos kilómetros de donde ocurrieron los hechos.



El 26 de abril del 2021, Kadian admitió haber secuestrado, violado y amenazado de muerte a la menor.



La fiscal principal del caso Kate Shilton dijo a The Sun que "este fue un aterrador ataque de un extraño contra una niña cuando se dirigía a la escuela. La fiscalía pudo presentar pruebas contundentes que dejaron en claro que fue Kadian Nelson quien llevó a cabo este ataque repugnante".