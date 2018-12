Un hombre detonó un explosivo en un autobús en China; 17 personas resultaron heridas

LEA TAMBIÉN

17 personas resultaron heridas después de que un hombre detonara un explosivo en un autobús público en la ciudad de Leshan, en el suroeste de China, donde la pasada semana nueve personas murieron después de que un coche chocara contra una parada de bus. Así lo informaron este jueves 6 de diciembre del 2018 medios locales.

En las imágenes grabadas por la cámara de seguridad y difundidas en redes sociales, se puede ver como un hombre sube al autobús, enciende un paquete envuelto en una tela, lo arroja hacia el interior del vehículo y huye poco antes de que suceda la deflagración.



La Policía local, citada por el diario hongkonés South China Morning Post, aseguró que la detonación, que se produjo ayer por la tarde, provocó diecisiete heridos, que fueron trasladados al hospital pero que se encuentran estables.



La explosión, aunque no fue de gran potencia, rompió las ventanas del autobús, que quedó envuelto de humo, y generó escenas de pánico entre los pasajeros.



La Policía busca ahora a un hombre de 44 años como sospechoso de este ataque, del que no ha transcendido más información.



En esta misma ciudad de la provincia de Sichuan el pasado martes nueve personas murieron después de que un coche se desviara de repente hacia la acera y colisionara contra una parada de autobús por razones que no han transcendido.