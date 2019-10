Hombre se desmaya y empuja a una mujer a las rieles del subte en Buenos Aires cuando el tren llegaba a la estación

LEA TAMBIÉN

Las cámaras de seguridad grabaron una trágica, pero a la vez, milagrosa escena en las vías del subterráneo, conocido como subte, de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Una mujer cayó a las rieles del tren y se salvó de ser atropellada, el martes 15 de octubre del 2019.

Todo sucedió en la estación Pueyrredón, según señaló el portal Todo Noticias (TN) de Argentina. En las imágenes, que se difundieron en redes sociales, se observa que un hombre se desmaya repentinamente y al desplomarse empuja con fuerza a una mujer que camina en la estación. La usuaria cae estrepitosamente a las rieles del tren y queda inconsciente. En ese preciso momento ingresa una unidad de ese transporte a más de 30 kilómetros por hora, según dijo la maquinista del automotor.



Los usuarios que estaban presentes en la estación hacen señales desesperadas a la maquinista, quien logra frenar la marcha del tren a unos centímetros de la mujer desmayada y así evita una tragedia.



Inmediatamente, tres hombres descendieron a las vías para ayudar a la mujer que no reaccionaba. Primero fue asistida por uniformados de la Policía de la Ciudad y más tarde por personal médico.



Para la maquinista del tren, identificada como Roxana, fueron pocos segundos, pero de muchas decisiones a la vez. Ella, no sabía cómo terminaría todo, pero siguió el protocolo de emergencia cuando se dio cuenta que una mujer estaba en las rieles, señaló la conductora a TN.



Primero fueron los gritos de la gente, luego las señas para que parara la unidad y finalmente el cuerpo de la mujer sobre las rieles lo que hizo reaccionar a Roxana, ella accionó el freno de emergencia apenas entró a la estación Pueyrredón, narró.



"Entraba al andén, veía las señas de la gente, estaban a los gritos, vi a una persona tirada y accioné el freno de emergencia, como marca el protocolo de seguridad", recordó la maquinista, que todavía no podía creer lo sucedido.



Por el peso de la unidad, sumado al de los pasajeros habituales para un martes a la mañana, la maquinista no sabía si podría frenar el subterráneo completamente a tiempo. "Rogaba que frene, pensaba que la atropellaba, pero por suerte frenó", dijo.



Según el reporte, la mujer que cayó en las rieles está en buen estado de salud y se recupera del accidente. Roxana, al saber la noticia manifestó: "Yo solo hice mi trabajo. Uno, como maquinista, no sabe en cuántos metros frenará la formación. A las estaciones entramos a 30 o 40 kilómetros por hora. Por suerte pude frenar a tiempo".



Los medios argentinos no han informado sobre el estado de salud del hombre que se desmayó en la estación.