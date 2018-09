7 de cada diez hogares necesita comprar una TV digital o un decodificador

LEA TAMBIÉN

La señal de transmisión de televisión análoga en Ecuador se eliminará progresivamente desde el 2020, así lo señaló el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) el 19 de septiembre del 2018. Todos los hogares ecuatorianos deberán tener un televisor o un codificador de señal digital hasta el 2023.

Actualmente solo 7 de cada 10 hogares tienen un TV digital, de acuerdo con datos del Mintel.



El Mintel lanzó este mes el Plan Maestro de Televisión Digital Terrestre (TDT) que consiste en la migración de la señal de televisión análoga a la digital.



Vladimir Vacas, secretario técnico del Mintel, aseguró que este plan beneficiará a la población que accede a la televisión abierta gratuita y podrán recibir una señal en alta definición.



“Este plan establece las características de la televisión digital y los pasos a seguir para que la población esté preparada para la migración”, dijo Vacas. Los televisores análogos tienen un sistema de transmisión de señal NTSC, mientras que el receptor digital es ISDBT-Tb o ISDB-T Internacional.



¿Hasta cuándo puedo comprar el televisor digital o el decodificador?

El Mintel plantea esta migración de señal en cuatro fases. La primera será el cese de las transmisiones televisivas análogas en Quito y los cantones alrededor a partir de mayo del 2020.

La segunda fase será desde julio, en Guayaquil. Mientras que para la tercera etapa se suspenderán las transmisiones analógicas que tengan entre 200 000 y un millón de habitantes y, finalmente, como cuarta fase, se tiene previsto que para diciembre del 2023 se realice el apagón de todas las señales que cubren poblaciones menores de 200 000 habitantes.



¿Es necesario comprar un televisor digital o es suficiente un decodificador?

Vacas aseguró que no es necesario comprar una televisión digital ya que existen decodificadores que permiten la transmisión de señal TDT, lo que significa que se puede reutilizar la televisión análoga.



Desde diciembre del 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro) y el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) crearon un reglamento que establece la obligatoriedad de vender decodificadores con señal digital en los locales de venta de televisiones.



Según datos del Mintel, existen 185 000 hogares con extrema vulnerabilidad que imposibilitan la obtención de una televisión digital o un decodificador. Es por esto, que el Gobierno creará un plan para adquirir decodificadores y entregar a hogares de bajos recursos.



“En Ecuador más del 50% de nuestra población ve televisión abierta”, menciona Vacas.



El precio de las televisiones digitales depende del tamaño y de las características, pero no del sistema de transmisión, afirma Vacas.



¿Qué pasa si compré mi televisor en Colombia?

Si una persona desea comprar una televisión con transmisión digital, se lo debe adquirir en Ecuador porque viene con el sistema de transmisión ISDB-T, con estándar internacional.



Mientras que las personas que adquieren un monitor en Colombia no podrán recibir la señal abierta por el tipo de sistema de transmisión; en ese país se manejan con el estándar europeo (DVB-T). Sin embargo, se puede receptar la señal digital si se instala un decodificador. Quien haya adquirido un televisor en Colombia necesariamente debe comprar un decodificador para que pueda funcionar con la señal digital en Ecuador.

¿Cuál es la diferencia entre la TV digital y la TV análoga?

En la Televisión Digital Terrestre la calidad de audio y video es de mejor calidad. Con este sistema, hay más diversidad de canales. Además, las estaciones podrán transmitir varios canales, ocupando el mismo espacio otorgado en el espectro. La TV digital está disponible en dispositivos móviles, como smartphones y tablets. Los usuarios podrán interactuar de forma más activa con el televisor, a través de aplicaciones, en las que podrán informarse sobre temas de su interés o dar opiniones sobre algún servicio. Estás aplicaciones se integrarán a la señal.



¿Cuántos canales digitales hay?

En Quito, 10 canales transmiten por señal digital a modo de prueba. Según el Mintel, hasta mayo del 2020 todos los canales nacionales deberán transmitir por TDT en la capital.