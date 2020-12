La historia detrás de la foto de médicos junto a la cama de paciente con covid

Los miembros del personal sanitario han sido víctimas directas del nuevo coronavirus, que deja cifras aterradores al cierre de este 2020. De acuerdo con el conteo independiente de la Universidad Johns Hopkins, en todo el planeta ya hay más de 81 millones de personas infectadas y más de 1,7 millones han fallecido.

Algunos de los casos son de médicos, enfermeros y otros trabajadores de la salud que han puesto en riesgo su vida debido a la contingencia sanitaria por el covid-19.



Y es que el personal sanitario, además de que en muchas ocasiones no contó con la preparación y los implementos necesarios para enfrentarse a una pandemia, también fue sometido a largas jornadas de trabajo que mermaron su integridad física y mental.



Ese es el caso de tres estudiantes de medicina rusos que cayeron exhaustos junto a una paciente que se encontraba en una cama UCI debido a una infección de coronavirus.



Una foto que los retrata fue publicada en la cuenta de VK (una red social rusa) de una institución de salud de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia (Fmba, por su sigla en inglés).



La escena fue captada por la enfermera jefe de la Unidad Médica Central 38 de la Fmba, ubicada en la ciudad rusa de Leningrado.



Junto a la publicación, se dispuso una cita de la mujer, quien aseguró: "Me gustaría expresar mi profunda gratitud a Rasul, Katya y Lyosha por el hecho de que tomaron un turno fuera de su horario y ayudaron en momentos difíciles. Chicos, son geniales".



Yekaterina Volkova, una de las estudiantes que protagonizó la escena, le dijo al medio local Moscú 24 que se acostaron durante "dos minutos", pues la paciente a la que estaban vigilando se encontraba estable, después de que trató de quitarse la máscara de oxígeno.



La joven aseguró que no estaban durmiendo, sino que se encontraban vigilantes, por si sucedía algo con ella. Asimismo, señaló que habían tenido una jornada de trabajo muy dura. "Esa noche sucedió que se acumuló mucho trabajo. Había muchos pacientes graves", dijo la estudiante.



Su imagen, captada por una cámara de vigilancia, se compartió miles de veces en su país y se volvió viral a nivel mundial.



De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, Rusia ya acumula más de 3 millones de personas infectadas y cerca de 55 000 muertas a causa del nuevo coronavirus.