La historia del joven estadounidense al que un accidente le salvó la vida

Drew Gunby, a la edad de 15 años, sufrió un accidente de tránsito en Texas, Estados Unidos. Durante los chequeos que requirió, tras el incidente vial, le realizaron una tomografía de la cabeza, para descartar daños internos. Los doctores advirtieron en el examen un tumor maligno, que había permanecido durante dos años en su cerebro.



El joven, ahora de 21 años, narró su historia en su canal de YouTube y fue difundida por Dayli Mail. En su relato, Drew dice que el 30 de enero del 2013 viajaba en el asiento trasero de la camioneta de un amigo, cuando el conductor perdió el control. El auto se deslizaba de izquierda a derecha, con una velocidad de 80 km/h, y luego se impactó contra una valla.



"El parabrisas se destruyó por completo al igual que el carro. Me corté la barbilla y me llevaron al hospital para recibir puntadas. Fui el único de los pasajeros que necesitó atención médica. Fue el peor dolor de mi vida, mi barbilla me ardía", dice el joven en su canal de YouTube.

Drew Gunby, con 15 años de edad, sufrió un accidente vial que le revela un tumor cerebral maligno en su cabeza. Foto: Facebook Drew Gunby



Una vez que le aplicaron las suturas, el personal médico lo envió a realizarse una tomografía computarizada y una resonancia magnética para verificar que no hubiese daño interno. En ese momento, los médicos descubrieron un tumor cerebral maligno.



"Comencé a llorar de inmediato. Probablemente fue uno de los pocos momentos de debilidad que me permití tener durante toda esta experiencia”, comenta Gunby.



Después de reunirse con algunos cirujanos, Drew eligió un especialista de su confianza. “Algo en mi corazón dijo que debería elegirlo, y me alegro de haberlo hecho”, menciona.

Tres días después del accidente, lograron extirparle la masa maligna. La recuperación fue complicada, aunque la intervención no le ha dejado ninguna complicación permanente, publica Mail Online.

"Estaba muy atrasado en el trabajo escolar, pero además de eso, la vida seguía. Aprendí que no importa lo que suceda en tu vida, la vida no se detendrá por nada. Es algo que aún estoy procesando mental y emocionalmente hasta este día. Desde ese día no doy nada por sentado", dice el joven.

Drew Gunby cuenta la historia de un accidente de tránsito que sufrió a los 15 años. En su canal de Youtube revela que los exámenes permitieron identificar un tumor maligno en su cerebro. Foto: Facebook Drew Gunby



Gunby mostró la cicatriz que le quedó en la barbilla y en su cabeza. “La vida me ha demostrado que te puede ser quitada en cualquier momento, sin ninguna razón aparente (...) Nunca debes dar por sentado ningún aspecto de la vida, ya que todo puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos”, opina el joven frente a la cámara