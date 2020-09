Hincha del Deportivo Quito agredido: 'Yo sentí puñetazos, nunca pensé que me habían dado nueve puñaladas'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Juan Esteban (nombre protegido), un joven hincha del Deportivo Quito, recibió nueve puñaladas con un arma blanca el pasado sábado 12 de septiembre del 2020 en Sangolquí, cantón Rumiñahui.

Él junto con tres amigos caminaban por una calle aledaña al estadio de ese cantón cuando fueron agredidos por un grupo de jóvenes. Los videos del hincha de 26 años herido sobre una vereda se hicieron virales el fin de semana. El hecho es investigado por las autoridades.

Aquí el testimonio de Juan Esteban:



"El día sábado estábamos con unos cuatro amigos, nosotros somos auspiciantes del Deportivo Quito, nos encargamos de la logística, lo que son banderas y los dummies que van en la tribuna. Cuando acabamos de organizar todo dentro del estadio Rumiñahui, como nosotros no podemos estar en el estadio por el tema del coronavirus, salimos a comer, estábamos por la parte de atrás del estadio, creo que es la calle Quito y de repente vienen unos carros así como ha rodearnos. Nosotros no le dimos mayor importancia a eso.



Estábamos escuchando el partido por el Facebook, cuando se acabó el primer tiempo no fuimos al otro lado a darnos unas vueltas hasta que comience el segundo y nos quedamos en la tribuna vieja, ahí no había mucha gente.



Después pasa un carro jeep color verde, las placas las tiene un amigo. De este carro se baja un tipo a decirnos 'que me quedan viendo hijos de tal y cual' y nos amenaza con una arma cortopunzante. Nosotros tampoco le dimos mayor importancia a esto, pero llamamos a unos amigos y les dijimos que un tipo en un carro jeep nos acaba de insultar y de amenazar.



Ellos se fueron a dar las vueltas por el lugar, pero nunca se asomó el jeep. Después ya se acabó el partido nos fuimos a la tribuna vieja a retirar las banderas y los dummies para regresar a Quito. Con mis cuatro amigos llamamos a un taxi pero nos querían cobrar USD 15, así que no lo tomamos y empezamos a caminar hacia el River Mall.



En eso se asoma un carro Kia Picanto, color celeste o azul, de ese carro se bajan como siete personas con un tubo. Al inicio pensé que nos iban a robar, pero los tipos decían: 'solo la Liga, hijos de tal y cual'.



En ese momento un amigo recibe un tubazo, gracias a Dios, no le dieron en la cabeza porque puso el brazo. Salimos corriendo, pero me pusieron el pie. En el piso me comienzan a dar puñetazos en la espalda, bueno eso sentí, eran como puñetazos. Cuando me di la vuelta y ahí sí sentí el puñalazo que me dan en el muslo, en la pierna derecha. Después ya me levanto porque me querían seguir dando y corro en dirección hacia el estadio nuevamente. Los moradores del sector me dicen joven está sangrando, yo digo dónde y toco la espalda, toda llena de sangre. Los videos circulan en redes sociales.



Yo sentí puñetazos, nunca pensé que me habían dado nueve puñaladas. Un señor me dice joven acuéstese se está desangrando. Justo en ese momento, gracias a Dios, se asomó un motorizado, los moradores le dicen, 'acaban de apuñalar a un joven. De dos carros se bajan unos tipos y les apuñalan a los muchachos'. Yo solo vi un auto.



El motorizado se encargó de llamar al ECU 911, a emergencias, bueno a todo lado. En menos de cinco minutos llegó la ambulancia de los bomberos a auxiliarme, si no yo me hubiese muerto desangrado. Me dieron los primeros auxilios y llegué al hospital, me atendieron y por el tema del coronavirus me dieron el alta para que me recupere en casa. Actualmente estoy en observación porque una de las puñaladas está muy cerca del riñón y por la puñalada de la pierna, solo puedo caminar con un bastón.



Pusimos la denuncia en la Fiscalía para que las autoridades se encarguen de la investigaciones. La policía tiene los videos, las imágenes de los carros donde se movilizaban estos tipos. Según sé ya están localizados".





La Liga Deportiva Universitaria de Quito se pronunció sobre los hechos, en un comunicado en su cuenta de Twitter, y rechazó los actos de violencia ocurridos en Sangolquí.



"Queremos manifestar nuestro total rechazo ante los lamentables acontecimientos sufridos por un grupo de hinchas del Deportivo Quito en Sangolquí.



En el fútbol, la verdadera rivalidad es la deportiva, es la que se vive en la cancha y en los cánticos y aliento de las hinchadas. No hay razón ni justificación alguna para que exista agresiones entre conciudadanos, compatriotas y hermanos cuya única diferencia es en el color de la camiseta a la que apoya.



Hacemos un llamado de paz y a la unidad entre los fanáticos del fútbol ecuatoriano para que no se repita más estas situaciones que perjudican y manchan a nuestro fútbol".